Nextbase: strzeżonego kamera strzeże

Niegroźna stłuczka czy kolizja lub inne zdarzenie na drodze mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje. Nie chodzi tylko o mandat, ale o następstwa tego nieszczęśliwego zdarzenia. Jeśli nie będziemy potrafili odtworzyć jego przebiegu, mogą czekać nas ciągnące się miesiącami sprawy sądowe lub próby wymuszenia odszkodowania. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdy możemy przedstawić nagranie, pokazujące, jak doszło do kolizji, i w ten sposób w 100% określić jej sprawcę i poszkodowanych.

Jest to szczególnie istotne jesienią i zimą, kiedy warunki na drodze ulegają pogorszeniu, a w przedświątecznej gorączce wszyscy uczestnicy ruchu drogowego chcą zdążyć zrobić zakupy i dojechać do rodziny na świąteczne spotkania. Przyjrzyjmy się ofercie kamer samochodowych firmy Nextbase i wybierzmy model spełniający nasze potrzeby, a może także idealny prezent dla najbliższych.

Miej oko na drogę

Materiał wideo, który może być dowodem po drogowej stłuczce powinien być przede wszystkim dobrej jakości. Warto zatem wybierać kamery samochodowe, które oferują przyzwoitą rozdzielczość i możliwość łatwego eksportu filmu. Miłym dodatkiem będą inteligentne funkcje, m.in. alarmowy przycisk informujący służby o zdarzeniu drogowym czy tryb parkowania, który nawet podczas najmniejszego kontaktu z naszym autem uruchomi nagrywanie całej sytuacji. Przyjrzyjmy się kamerze Nextbase 522GW (890 PLN), która zaspokoi te potrzeby, ale ma również kilka asów w rękawie.

Flagowy model brytyjskiego producenta dzięki szerokokątnemu obiektywowi (140 stopni) 6G może rejestrować obraz w rozdzielczości 2560×1440 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. Soczewkę wyposażono w filtr polaryzacyjny, który zapobiega rozbłyskowi światła na przedniej szybie, ale także redukuje refleksy i odbicia. Taka konstrukcja powoduje, że wideo jest czytelne i bardzo szczegółowe. Kamerę 522GW możemy obsługiwać przez dotykowy 3” ekran HD. Z jego poziomu możemy dokonać zmiany w ustawieniach, obejrzeć zarejestrowane wideo, a także je udostępnić. Kamera może być obsługiwana przy pomocy asystenta głosowego Alexa, ale najlepszą metodą jest sterowanie z poziomu dedykowanej aplikacji MyNextbase Connect. Dzięki niej możemy ustawić rozdzielczość rejestrowanego wideo, długość pojedynczego nagrania, a także informacje, jakie mają znajdować się na filmie – pozycję GPS, datę i godzinę czy prędkość. Z poziomu aplikacji można również uruchomić funkcję Emergency SOS – jest ona szczególnie przydatna dla osób często podróżujących samotnie lub osób starszych. Kamera po wykryciu wypadku przez nienaturalne przeciążenie i nagłe zatrzymanie pojazdu wyśle powiadomienie do telefonu, który uruchomi głośny dźwięk. Jeśli kierowca lub pasażerowie nie zareagują w czasie kilku/kilkudziesięciu sekund i nie wyłączą alarmu, aplikacja prześle powiadomienie do służb. W zależności od ustawionych parametrów, zgłoszenie będzie zawierać informacje o dokładnym miejscu zdarzenia, marce pojazdu, a także grupie krwi czy kontaktach do najbliższych, których należy powiadomić. Technologia ta działa na podobnej zasadzie jak systemy eCall w nowych modelach samochodów. Pośród innych funkcji, ciekawym rozwiązaniem jest tryb parkingowy. Podczas postoju kamera Nextbase 522GW nie rejestruje obrazu, ale wystarczy nawet delikatne uderzenie w samochód, aby uruchomione zostało nagrywanie. W ten sposób bez problemu możemy zidentyfikować sprawcę szkody.

Prościej się nie da

Urządzenia marki Nextbase są intuicyjne, a przemyślane rozwiązania powodują, że ich montaż w samochodzie i codzienne korzystanie jest dziecinnie proste. W zestawie z kamerą 522GW otrzymujemy przydatne akcesoria – uchwyt montażowy z wbudowanym modułem GPS, przewód USB/mini-USB do podłączenie kamerki do komputera, zasilacz z długim kablem (3 metry) do montażu w samochodzie, uchwyt do montażu na przyssawkę oraz plastikowe narzędzia ułatwiające ułożenie przewodu za uszczelkami w samochodzie. Dzięki temu kamerę możemy zamontować tak, aby jej przewód nie absorbował uwagi kierowcy podczas jazdy. Wygodnym rozwiązaniem jest mocowanie kamery do uchwytu za pomocą magnesu – jest on na tyle silny, że podczas wypadku nie odpadnie ona od niego, a w momencie, kiedy będziemy chcieli ją zdemontować i schować do schowka – zrobimy to w sekundę. Wygodna jest także obsługa przycisku uruchamiającego kamerę, a także dostęp do gniazda karty microSD, na której zapisywane są wszystkie materiały. Do dyspozycji mamy również gniazdo HDMI, do którego możemy podłączyć kolejne urządzenie rejestrujące, np. kamerę cofania Nextbase. Jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie i parowanie Nextbase 522GW z naszym telefonem, to korzystamy z łączności Bluetooth i aplikacja po wykryciu urządzenia intuicyjnie przeprowadza nas przez proces łączenia. Przy pierwszym uruchomieniu warto poświęcić nieco więcej czasu na ustawienie kamery, ale także wprowadzenie podstawowych danych o kierowcy czy samochodzie. Z pewnością będzie to przydatne podczas uruchomienia alarmu wypadkowego, ale także w trakcie udostępniania materiałów ze stłuczki odpowiednim służbom.

Nowoczesne, inteligentne systemy są dziś standardem w wielu samochodach. Jednak kamera rejestrująca przebieg jazdy wciąż jest wyposażeniem, o które kierowca musi zadbać sam. I warto podkreślić, że urządzenie takie jak Nextbase 522GW to wydatek jedynie kilkuset złotych, a może zaoszczędzić nam większych kwot i nerwów. Nagranie z rejestratora możemy bowiem wykorzystać po kolizji drogowej lub innym zdarzeniu, którego byliśmy świadkami. Z kolei smart funkcje, jak alarmowanie o wypadku drogowym mogą nawet uratować nam życie. Warto zatem nie zastanawiać się dłużej, tylko kupić wybrany model lub sprawić komuś wyjątkowo bezpieczną, świąteczną niespodziankę.