Nowy OnePlus Open w kolorze legendarnego aparatu Hasselblad

OnePlus poinformował o nadchodzącej premierze OnePlus Open Apex Edition w kolorystyce Crimson Shadow. To ukłon marki w stronę kultowego aparatu Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition. Debiut urządzenia zaplanowano na 7 sierpnia br.

W 2023 roku seria OnePlus Open została nagrodzona tytułem „Foldable of the Year”. Nowy przedstawiciel tej rodziny, OnePlus Open Apex Edition, dzięki rozszerzonej pamięci masowej, funkcjom AI do edycji obrazu i innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa podnosi poprzeczkę i umacnia pozycję marki na rynku składanych smartfonów w 2024 roku.

OnePlus Open Apex Edition stanowi ukłon w stronę kultowego aparatu Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition, łączącego najwyższej jakości wegańską skórę z ponadczasowym, klasycznym designem. Na tylnej obudowie smartfona OnePlus Open Apex Edition znajdziemy wzór imitujący diamenty, a na suwaku, służącym do wyciszania telefonu, pomarańczowe akcenty.