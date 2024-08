Dreame H13 Pro: odkurzacz pionowy do pracy na mokro i sucho

Dreame Technology wprowadza nowy odkurzacz pionowy typu Wet & Dry – Dreame H13 Pro. Debiutujące urządzenie czyszczące może pochwalić się szeregiem nowych funkcji. Zaprojektowane zostało z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności i łatwości użytkowania.

Czyści się sam

Sprzątanie domu to nierówna walka z pojawiającymi się znikąd zabrudzeniami. Dodatkowo przyrządy, z których korzystamy, jak mop, po zakończeniu prac są brudne i należy je wyczyścić. Nowy odkurzacz pionowy Dreame H13 Pro zmienia zasady gry. Po zadokowaniu, urządzenie automatycznie czyści się i suszy, aby dać pewność, że zawsze jest gotowe do kolejnego zadania. Wałek do czyszczenia na mokro płukany jest w stacji za pomocą gorącej wody o temperaturze 60°C, aby skutecznie usunąć nawet tłuste pozostałości i bakterie. Osadzające się na nim włosy i sierść również nie są problemem – dzięki naprzemiennym ruchom do przodu i do tyłu zostają one wyłapane przez specjalnie w tym celu zaprojektowany moduł, aby w konsekwencji trafiły do zbiornika na brudną wodę, z którego łatwo pozbyć się zanieczyszczeń.

Czyste i suche podłogi

Dreame H13 Pro pozwala zapomnieć o brudnych śladach na listwach przypodłogowych i meblach. Jego szeroka, obrotowa szczotka dotrze do każdego zakamarka, osiągając 520 obrotów na minutę, aby umożliwić usunięcie nawet uporczywego brudu. Potężna siła ssania – 18,000 Pa – pozostawia podłogi lśniąco czyste i minimalizuje ilość pozostawionej wilgoci, dzięki czemu idealnie nadaje się do delikatnych podłóg.

Dreame H13 Pro zapewnia również większy komfort użytkowania. Nowe, płynnie poruszające się kółka sprawiają, że manewrowanie urządzeniem nie wymaga wysiłku, a przednie diody LED oświetlają kurz i brud, sprawiając, że żadne zabrudzenia nie zostaną pominięte.

Dzięki zastosowaniu baterii o zwiększonej pojemności, Dreame H13 Pro zapewnia do 40 minut sprzątania, co sprawia, że jest odpowiednim rozwiązaniem na większe przestrzenie. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania zabrudzeń oraz możliwość kontroli mocy dla większej wydajności.

Cena i dostępność

Dreame H13 Pro, dostępny jest od 1 sierpnia 2024 r. w sklepach: Dreame Online Store, RTV-Euro, Mediaexpert, MediaMarkt, al.to oraz morele.net. Dokonując zakupu w dniach 1-7 sierpnia 2024 r. urządzenie dostępne będzie w cenie 2 299 PLN. Po minięciu czasu obowiązywania promocji Dreame H13 Pro, dostępne będzie w cenie 2,599 PLN.