Jak organizować spontaniczne podróże na ostatnią chwilę?

Wakacje na ostatnią chwilę? To może nie opcja dla planistów, ale warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że spontaniczne decyzje niosą ze sobą dużą dawkę relaksu dla zmęczonego umysłu i ciała. O urlop z dnia na dzień może nie być łatwo. Ale czyż tego typu niezamierzone, wypływające z potrzeby chwili, nieco szalone działanie nie jest warte tego, by spytać pracodawcę o kilka dni urlopu w najbliższych dniach? Życie jest zbyt krótkie by się nad tym zastanawiać. Tak więc działajmy, cieszmy się chwilą, wypoczywajmy w stylu Carpe Diem!

Spontaniczny wyjazd – czy da się zaoszczędzić?

Kwestią, która może na pewno przystopować wszystkich spragnionych wypoczynku, żywiołowych turystów kochających życie z dnia na dzień, są finanse. Bywa, że ograniczony budżet krzyżuje plany i sprawia, że spontaniczne wakacje kończą się w najlepszym razie przy przydomowym grillu. Tak jednak być nie musi. Wystarczy poznać tajniki taniego podróżowania na ostatnią chwilę. O czym musimy pamiętać?

Nawet osoby, które nie chcą słyszeć o jakimkolwiek planowaniu urlopu będą musiały uzbroić się w cierpliwość chcąc nieco zaoszczędzić. Trzeba przeznaczyć nieco czasu na kwestie organizacyjne. Przede wszystkim zacznijmy od porównywania cen lotów w obie strony w najbliższych dniach do interesujących nas krajów. A może wybrać miejsce, którego do tej pory nie braliśmy w ogóle pod uwagę? Sprawdźmy więc, gdzie w przeciągu zbliżających się dni polecimy najtaniej. Bądźmy też nieco elastyczni. Być może dużo atrakcyjniejsza oferta czeka na nas dzień później?

Jeśli chodzi o loty do krajów europejskich, w tym ciepłych miejsc zlokalizowanych w rejonie basenu Morza Śródziemnego to najmniej zapłacimy decydując się na rezerwację z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Oferty last minute najczęściej nie są zbyt kuszące dla osób, którym zależy na oszczędnościach. Nie oznacza to jednak, że nie warto poszukiwać tanich lotów do krajów Starego Kontynentu na ostatnią chwilę. Systemów cen przewoźników, o ile takowe w ogóle istnieją, jeszcze nikt nie rozgryzł. Tak więc nigdy nie wiadomo, co czeka na nas za przysłowiowym rogiem.

Wakacje na ostatnią chwilę – opłacalna egzotyka

Przykładem kraju, do którego niemal o każdej porze roku zarezerwujemy lot w podobnej cenie, jest luksusowy Dubaj. Wpływ na to ma bardzo stabilna pogoda panująca w Emiratach Arabskich. Turyści przybywają tutaj tłumnie we wszystkich miesiącach. Z tego względu rezerwacja lotu do Dubaju na ostatnią chwilę to zawsze strzał w dziesiątkę! Jeśli jednak zależy nam na optymalnym zbiciu kosztów to za poszukiwanie lotów zabierajmy się w tygodniu i najlepiej w godzinach porannych albo późnonocnych. Raczej odpuśćmy rezerwowanie połączeń z Dubajem w weekendy czy w godzinach popołudniowych. Zwiększony w tym czasie popyt sprawia, że przewoźnicy będą bardziej skłonni podbijać ceny.

Gdzie szukać tanich lotów do Dubaju na ostatnią chwilę? Dobrym pomysłem jest na pewno zapisanie się do różnych grup podróżniczych na portalach społecznościowych. Znajomi będą chętnie informować nas o pojawiających się atrakcyjnych promocjach. Można również śledzić strony internetowe konkretnych przewoźników zapisując się do newslettera i oczekując na ciekawe oferty. Takie jednak działanie jest dość czasochłonne. Najszybciej zorientujemy się w temacie odwiedzając na przykład świetnie oceniane, specjalistyczne centrum do organizacji podróży online eSky.pl.

Na stronie https://www.esky.pl/tanie-loty/0/0/ci/dxb/dubaj szybko sprawdzimy, jaki jest koszt i łatwo zarezerwujemy atrakcyjne loty w obie strony do Dubaju w najbliższych dniach. Zaletą platformy jest to, że sprawna wyszukiwarka bierze pod uwagę oferty wszystkich przewoźników. Jeśli zależy nam również na znalezieniu noclegu to możemy skorzystać z zakładki Lot+Hotel. Tym sposobem szybko zorganizujemy spontaniczne, dłuższe wakacje lub krótszy City Break w Dubaju w obiekcie dostosowanym do naszym wymagań.

Spontaniczne loty krajowe po Polsce – tak się dzisiaj podróżuje!

W sytuacji, gdy ceny paliw sięgają zenitu, wielu spontanicznie podróżujących po Polsce urlopowiczów zaczyna poważnie myśleć o przesiadce do samolotu. Nie bez znaczenia są w tym przypadku także krótki czas podróży, wygoda i oczywisty element dodatkowej atrakcji. Odwiedzając stronę https://www.esky.pl/tanie-loty/ci/ktw/ci/waw/katowice-warszawa szybko zarezerwujemy loty na trasie Katowice-Warszawa.

Kilkudniowe wypady do dużych, polskich miast to świetny pomysł na krótki, spontaniczny city break. Nie zapomnijmy o rezerwacji noclegu w korzystnej cenie. Specjalistyczna wyszukiwarka eSky.pl zadba o każdy szczegół tworząc indywidualną ofertę w pełni dostosowaną do naszych wymagań.

Każdorazowo zainteresujmy się wszystkimi szczegółami lotu. Jaki typ bagażu uwzględniony jest w cenie biletu? Jeśli zależy nam na dodatkowych oszczędnościach i decydujemy się na krótszy wyjazd na ostatnią chwilę to zrezygnujmy z bagażu rejestrowanego. Bagaż podręczny w zupełności nam wystarczy.Rezygnacja z dodatkowych opłat tego typu to prosta droga do dalszego obniżania kosztów spontanicznych podróży.