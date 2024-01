W lutym ruszy przedsprzedaż nowej Toyoty Land Cruiser

Polscy klienci w lutym będą mogli zarezerwować swój egzemplarz nowej Toyoty Land Cruiser. Auto w podstawowej wersji Prado będzie kosztować od 319 900 PLN, a przedsprzedażą objęte będą dwie najwyższe wersje wyposażenia – Executive oraz First Editon.

Nowa Toyota Land Cruiser to jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli na rynku. Prawdziwy samochód terenowy na ramie ze stałym napędem 4×4 zyskał najnowsze technologie ułatwiające jazdę off-roadową, a także pełen pakiet najnowocześniejszych multimediów oraz systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE. Auto zadebiutuje na rynku jeszcze w 2024 roku, a już w lutym polscy klienci Toyoty będą mogli zamówić swój egzemplarz nowego Land Cruisera. Więcej informacji będzie dostępnych po zapisaniu się do newslettera Toyoty Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser z kompletnym wyposażeniem

Toyota Land Cruiser w wersji Executive będzie kosztować od 409 900 PLN. Auto w standardzie będzie poruszać się na 20-calowych felgach aluminiowych, fotele będą wykończone tapicerką skórzaną z perforacją, a skrajne tylne siedzenia będą wentylowane i podgrzewane. Auto ma też zwiększone możliwości terenowe dzięki systemowi rozłączania przedniego stabilizatora (SDM). O doskonałą widoczność do tyłu dba cyfrowe lusterko wsteczne, a kierowca bez odrywania wzroku od drogi uzyska najważniejsze informacje przy pomocy wyświetlacza projekcyjnego na przedniej szybie (HUD). Standardem w wersji Executive jest też 14-głośnikowy system Premium Audio JBL.

Nowego Land Cruisera w wersji Executive będzie można doposażyć o pakiety Voyage i Skyview.

Limitowana wersja premierowa Land Cruisera

First Edition to limitowana wersja specjalna dostępna wyłącznie na początku przedsprzedaży. Dla polskich klientów przeznaczono 120 egzemplarzy wyjątkowego auta. Od innych odmian Land Cruisera First Edition będzie odróżniać się wyglądem nawiązującym do kultowych poprzedników z lat 70. i 80. Uwagę zwracają zwłaszcza okrągłe reflektory Bi-LED, a także dwukolorowe malowanie nadwozia z dachem w odcieniu Light Grey. Auto ma siedem miejsc, a tylna kanapa jest składana elektrycznie i dzielona w proporcji 50:50. Standardem w First Edition jest sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania. Auto w wersji specjalnej wyceniono na 449 900 PLN.