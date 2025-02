Samsung: kropka kwantowa rządzi

Wśród 10 najchętniej kupowanych w ubiegłym roku w Polsce telewizorów Samsung aż w 8 modelach wykorzystywane były kropki kwantowe. Samsung już przed siedmioma laty postawił na tę technologię, doceniając jej niezwykłe możliwości w odwzorowaniu kolorów. Obecnie jest już wykorzystywana we wszystkich telewizorach Samsung QLED i Neo QLED, które stanowią większość w ofercie firmy.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę cały rynek, to według danych firmy badawczej GfK w pierwszej dwudziestce najchętniej kupowanych w Polsce telewizorów w 2024 r. było 7 modeli firmy Samsung, a wśród nich 5 to telewizory QLED i Neo OLED.

Samsung oferuje różnorodne modele telewizorów z technologią kropek kwantowych, które wyróżniają się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie jakości obrazu oraz designu. Seria telewizorów Samsung QLED swoją premierę miała w 2017 r. Był to znaczący krok w rozwoju technologii kropki kwantowej: poprawiona została jasność i stabilność światła, zakres odwzorowania barw został rozszerzony w stosunku do popularnych wcześniej telewizorów LED. Poprzez zastosowanie nowych metalicznych kropek kwantowych, telewizory z tej serii wyznaczyły nowe standardy w zakresie jakości obrazu, kątów widzenia, natężenia koloru, jasności i kontrastu. Jednym z wyróżników, który do dziś stanowi wizytówkę serii Samsung QLED jest 100% Natężenie Kolorów, niezależnie od poziomu jasności obrazu. W praktyce oznacza to, że widzowie mogą liczyć na ponad miliard odcieni barw.

W 2021.r Samsung wprowadził nową generację telewizorów z kropką kwantową. Mowa tutaj o Neo QLED – modelach, w których wprowadzono nowe, zminiaturyzowane źródło podświetlenia ekranu. Telewizory Neo QLED, zamiast zwykłych diod LED do podświetlenia, używają diody mini LED. Dzięki temu znacznie zwiększono precyzję podświetlenia ekranu, co wpłynęło na jakość szczegółów, doskonalsze sterowanie jasnością oraz jeszcze lepszy kontrast i prawdziwą, głęboką czerń.

Wyjątkowość innowacji kropki kwantowej doceniła także Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznając w 2023 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii trzem naukowcom właśnie za odkrycie najmniejszych cząstek w nanotechnologii, czyli stosowanych m.in. w telewizorach QLED kropek kwantowych.

Te innowacyjne rozwiązania w zakresie jakości obrazu, dzięki którym otrzymujemy doskonałe kolory zostały potwierdzone certyfikatami uznanych instytucji i laboratoriów. Wierne odwzorowanie barw potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”, który oznacza prawdziwe ukazanie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni koloru skóry. Tym samym widzowie mogą cieszyć się niezwykle realistycznym obrazem i komfortowym oglądaniem. Siedem modeli [2] telewizorów Samsung z linii Neo QLED i QLED z roku 2024 oraz dwa modele z 2023 jako pierwsze w branży otrzymało certyfikaty True Cinema Black i HDR Brightness Accuracy od wiodącego niemieckiego instytutu certyfikacji elektrotechniki Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). Certyfikacja oparta jest na rygorystycznej ocenie poziomów czerni w obszarze letterbox ekranu, czyli w technice dostosowywania materiału wideo w panoramicznym formacie obrazu do użycia na ekranie o formacie standardowym. Gwarantuje to, że obszary te pozostaną pełne głębi podczas oglądania oficjalnych materiałów ASC, czyli zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Standardów Elektroniki Wideo (VESA). Doskonała wydajność miejscowego wygaszania eliminuje niepożądane zakłócenia światła, umożliwiając widzom oglądanie filmów zgodnie z ich zamierzeniami – z głęboką czernią i żywymi szczegółami porównywalnymi do wrażeń kinowych.

Nowoczesne technologie wykorzystywane w telekomunikacji, inteligentnych domach oraz Smart TV zapewniają użytkownikom komfort i innowacyjne funkcje. Jednak ich rozwój niesie ze sobą zwiększone ryzyko cyberataków oraz zagrożeń dla prywatności. W odpowiedzi na te wyzwania firma Samsung od 12 lat doskonali i wdraża technologię ochrony danych i prywatności Samsung Knox, oferującą wielowarstwową ochronę swoich urządzeń – początkowo wyłącznie smartfonów, a z czasem także tabletów, telewizorów, a nawet sprzętu AGD.

Samsung Knox to zaawansowane rozwiązanie, w które wyposażone są aktualnie wszystkie telewizory Samsung Smart TV. Producent zadbał w nich o każdy detal, zapewniając wysoki poziom ochrony danych użytkowników, dzięki zaawansowanym technologiom kryptograficznym i sprzętowemu zabezpieczeniu opartemu na własnych chipach. Knox przede wszystkim obejmuje ochroną wszelkie aplikacje uruchamiane m.in. na telewizorach – w tym również te, które służą do odtwarzania treści wideo. Przed udostępnieniem innym użytkownikom każda aplikacja przechodzi ścisły proces certyfikacji. System dba również o bezpieczeństwo aplikacji autoryzacyjnych i płatniczych, a wszelkie wrażliwe dane są przechowywane w izolowanych, fizycznie chronionych obszarach układów scalonych, zabezpieczonych przed potencjalnymi atakami.