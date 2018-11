YouTube udostępnia klasyki kina za darmo

Jeśli masz ochotę na wieczorek filmowy, a nie masz konta na Netfliksie czy innym serwisie streamingowym, już wkrótce będziesz mógł odpalić… YouTube’a. Do katalogu darmowych propozycji w usłudze YouTube Movies trafiło właśnie kilkanaście klasycznych produkcji.

Wśród filmów, które można obejrzeć za darmo na YouTubie znalazły się takie perełki kina, jak Terminator, Rocky czy Legalna blondynka. Katalog dostępnych produkcji ma się stopniowo poszerzać. W jego skład wejdą filmy przeznaczone dla każdej grupy wiekowej i należące do wielu gatunków. Oczywiście kryje się tu pewien haczyk – projekcje będą przerywane krótkimi reklamami. Jedynie użytkownicy posiadający konto YouTube Premium obejrzą je bez przerywników. Katalog darmowych produkcji na chwilę obecną dostępny jest jedynie w Stanach Zjednoczonych, ale przedstawiciele YouTube’a obiecują, że niedługo trafi on również do innych krajów.

Zabieg ten jest częścią nowej strategii przyciągania reklamodawców na YouTube. Portal utrzymuje się bowiem głównie z pieniędzy producentów, którzy reklamują swoje produkty w trakcie odtwarzanych filmów, a wszystkie pozostałe źródła finansowania (na przykład wspomniany już abonament YouTube Premium) pełnią jedynie funkcję pomocniczą. W tym roku wiele firm postanowiło wycofać się ze współpracy z powodu licznych kontrowersji dotyczących tematyki filmów, przy których wyświetlają się ogłoszenia. Możliwość odtworzenia reklamy w trakcie dużej, uznanej produkcji o hollywoodzkich walorach produkcyjnych ma na nowo przekonać ich do reklamowania swoich produktów na portalu.