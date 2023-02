CUPRA Leon z nowym silnikiem eTSI 150 KM DSG

CUPRA Leon eTSI 150 KM to nie tylko nowy układ napędowy z technologią Mild-Hybrid 48 V. Teraz, z myślą o kierowcach, wyposażenie standardowe stało się jeszcze bogatsze.

Samochody CUPRA Leon to szeroka gama układów napędowych, w tym trzy warianty silnika elektrycznego dla jeszcze większej wydajności. Dostępne są silniki benzynowe (TSI), dwa silniki hybrydowe typu plug-in, a teraz także silnik z technologią Mild-Hybrid (eTSI). Wszystkie wersje wyposażono w automatyczną skrzynię DSG. Co więcej, wersja eTSI modelu CUPRA Leon ma trzy tryby jazdy, dzięki którym kierowca może dokładnie dostosować pojazd do swoich wymagań. Wersje te są całkowicie kompatybilne z trybem Mild-Hybrid, pozwalają osiągnąć większą wydajność w trybie Comfort oraz przyczyniają się do najlepszych osiągów silnika benzynowego w trybie Sport.

CUPRA Leon 1.5 eTSI wykorzystuje moc 150 KM (110 kW), osiągając maksymalny moment obrotowy 250 Nm między 1 500-3 500 obr./min. Samochód przyspiesza od zera do 100 km/h w 8,7 sekundy, a jego maksymalna prędkość wynosi 214 km/h.

CUPRA Leon wyposażona jest standardowo w system wspomagania jazdy, zapewniający najwyższą zwrotność auta nawet na najbardziej wymagających trasach oraz zawieszenie adaptacyjne (DCC), które odpowiada za zmianę ustawienia sztywności amortyzatorów i dostosowuje je aż na 15 różnych poziomach. Ponadto wersja eTSI ze 150 KM ma napęd na przednie koła i jest wyposażona w standardzie w system XDS z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego, dzięki czemu zwiększona jest przyczepność tego sportowego kompaktu.

Z myślą o kierowcach, standardowa wersja sportowa została wyposażona m.in. w asystenta świateł drogowych High Beam Assist i kierunkowskazy typu Full LED, dyfuzor zderzaka tylnego w kolorze karoserii z elementami układu wydechowego w kolorze Dark Aluminium i 18-calowymi czarno-srebrnymi felgami aluminiowymi Machined Sport Black & Silver. Ponadto do dyspozycji jest ekran multimedialny o przekątnej 25 cm (10″) – opcjonalnie 30 cm (12″) – oraz wiele systemów wspomagania jazdy, takich jak system kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, asystent zmiany pasa ruchu Lane Assist czy asystent świateł (krótkich i długich).

W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są światła Matrix LED, dzięki którym możliwa jest nocna jazda bez wyłączania długich świateł i oślepiania innych użytkowników ruchu. Dostępne są także inne pakiety (m.in. Pakiet Comfort+ i Design Pack), które podnoszą poziom komfortu, bezpieczeństwa i łączności.

Samochód można zamówić w wariancie z karoserią w kolorach Magnetic Grey lub Petrol Blue, a fotele kubełkowe dostępne są ze skórzaną tapicerką w kolorze czarnym, elektryczną regulacją i zapamiętywaniem ustawień fotela kierowcy. Istnieje także możliwość uzupełnienia wyposażenia systemem BeatsAudio, elektrycznie otwieranym dachem panoramicznym, felgami w kolorze miedzianym lub spojlerem tylnym w kolorze czarnym.

System CUPRA Connect, obecny w wersji standardowej, zapewnia dostęp do usług online bezpośrednio z poziomu samochodu dzięki zintegrowanej karcie SIM. Poprzez aplikację CUPRA Connect kierowca może sprawdzić dane dotyczące jazdy, miejsc, w których samochód był zaparkowany, stanu samego auta, a także konfigurować ostrzeżenia o prędkości i dostępie do różnych funkcji. Zintegrowana karta SIM to także większe bezpieczeństwo pojazdu dzięki usłudze eCall. W razie wypadku samochód może sam lub przy interwencji użytkownika zawiadomić służby bezpieczeństwa.

Najważniejsze systemy bezpieczeństwa w CUPRA Leon to m.in. predykcyjny tempomat (ACC), asystent podróży, system monitorowania martwego pola Side Assist, asystent wyjazdu z miejsca parkingowego Exit Assist oraz asystent bezpieczeństwa (Emergency Assist), który w przypadku braku reakcji kierowcy może zacząć wyhamowywać samochód, a jeśli i to nie pomoże, zatrzymać go całkowicie i włączyć światła awaryjne. Po zatrzymaniu CUPRA Leon może bezpośrednio powiadomić służby bezpieczeństwa, korzystając z systemu eCall.

Dane dotyczące szczegółowych specyfikacji technicznych oraz cenniki dostępne są pod tym linkiem.