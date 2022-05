Nowość od iRobot: Roomba serii i5 

Firma DLF rozszerza ofertę robotów odkurzających o modele Roomba serii i5. Zostały one wyposażone w sprawdzone i efektywne rozwiązania, jak system AeroForce, możliwość skorzystania z inteligentnej mapy Imprint oraz szerokich możliwości personalizacji pracy.

Projektując poszczególne rozwiązania iRobot kieruje się opiniami użytkowników, aby nowe funkcjonalności odzwierciedlały realne potrzeby klientów. W podobny sposób firma postępuje opracowując gamę modelową, aby każdy użytkownik mógł dobrać pomocnika na miarę oczekiwań. Obecnie do rodziny iRobot dołączają roboty odkurzające Roomba serii i5.

Roboty odkurzające Roomba serii i5 poszerzają naszą gamę produktową, oferując nie tylko wyjątkową inteligencję i wydajność sprzątania. Oddają również w ręce użytkownika szerokie możliwości personalizacji i kontroli, które zapewnia stale rozwijane oprogramowanie – powiedział Stefan Bernard, dyrektor generalny iRobot w regionie EMEA.

Wygodne odkurzanie

iRoboty Roomba serii i5 korzystają z technologii Imprint Smart Mapping. Dzięki temu na ekranie smartfona, w aplikacji iRobot HOME, wyświetlana jest inteligentna mapa sprzątanej powierzchni. Powstaje ona za sprawą systemu mapowania, w który wyposażone są roboty. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi na zlecenie iRobotowi Roomba serii i5 procesu odkurzania w konkretnym zakresie pomieszczeń. Dzięki temu w aplikacji iRobot HOME możliwe jest również sprawdzenie szacowanego czasu wykonania danego zadania, tworzenie zaawansowanych harmonogramów pracy oraz otrzymywanie spersonalizowanych sugestii sprzątania – np. częstszego odkurzania w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt.

Użytkownicy mogą również zarządzać pracą robota za pośrednictwem komend głosowych. Roboty Roomba serii i5 współpracują bowiem z Asystentem Google, Alexa i Siri. Obecnie funkcjonuje około 600 obsługiwanych poleceń dla Alexa i Asystenta Google, a w przypadku integracji Siri użytkownicy mogą konfigurować własne frazy, aby powiedzieć np. „Hej Siri, poproś robota Roomba o sprzątanie wszędzie”.

iRobot stale pracuje nad zwiększaniem automatyzacji procesu sprzątania oraz wygody. Dlatego w przypadku nowych modeli użytkownicy mogą skorzystać ze stacji ładująco-czyszczącej Clean Base, która pozwala zapomnieć o odkurzaniu na wiele tygodni. Dzięki niej zebrane przez roboty Roomba serii i5 zabrudzenia są automatycznie usuwane ze zbiornika robota i magazynowane w specjalnym worku AllergenLock, który zatrzymuje 99% pyłków i pleśni i innych patogenów.

Technologia

Roboty odkurzające Roomba serii i5 poruszają się wzdłuż równoległych linii, wykorzystując przy tym nowoczesne sensory śledzenia podłoża. Dzięki temu efektywnie wyczyszczą każdy skrawek podłogi, niezależnie czy to parkiet, terakota, dywan czy wykładzina. Z kolei, jeżeli w trakcie pracy zabraknie im energii, odwiedzą stację dokującą, uzupełnią jej poziom do stanu, który pozwoli dokończyć cykl pracy i wznowią ją w miejscu, w którym przerwały.

iRobot plasuje się w ścisłej światowej czołówce firm, które posiadają najwięcej patentów w dziedzinie robotyki – firma posiada ich ponad 1000. Jednym z nich jest 3-stopniowy system sprzątania z dwiema szczotkami w ruchomej głowicy czyszczącej. Charakteryzuje się on najwyższą efektywnością, na każdym rodzaju podłogi. W jego ramach wirująca szczotka boczna zagarnia zabrudzenia sprzed robota oraz te zgromadzone przy ścianach i w rogach. Są one kierowane ku centralnej części robota, gdzie znajduje się głowica czyszcząca. Jej ruchoma konstrukcja sprawia, że osadzone w niej szczotki główne pozostają w stałym kontakcie z podłożem. W przypadku modeli Roomba serii i5 wykorzystano również system AeroForce. Oznacza to, że poruszające się przeciwbieżnie szczotki główne mają bieżnikowaną, gumową powłokę. Minimalizuje ona osadzanie się na nich zabrudzeń, ale również optymalizuje przepływ siły ssącej tak, aby koncentrowała się ona bezpośrednio na podłożu.

Sprytne rozwiązania

iRobot udostępnia cyklicznie bezpłatne aktualizacje oprogramowania swoich produktów, jak również aplikacji. Dzięki temu nawet pracjący już jakiś w naszym domu robot staje się coraz lepszy. Roomba serii i5 korzysta z najnowszej wersji sytemu operacyjnego iRobot, aby udostępnić użytkownikom szereg nowych, użytecznych rozwiązań. Można wymienić tu funkcję Child & Pet Lock, która eliminuje możliwość przypadkowego uruchomienia robota z poziomu jego obudowy, jak również tryb „Nie przeszkadzać”, w którym ustawia się strefy czasowe, gdy roboty mają nie rozpoczynać pracy. Dodatkowo w każdym z pomieszczeń można dostosować preferencje sprzątania, aby np. przedpokój, w którym nanosimy zabrudzenia z zewnątrz był odkurzany w dwóch przebiegach. Użytkownicy, którzy wybiorą robota odkurzającego Roomba serii i5 mogą być pewni, że ich robot będzie z czasem jeszcze bardziej inteligentny oraz otrzyma nowe funkcje i rozwiązania.

Zgodnie z ideą marki iRobot dom przyszłości będzie miejscem, w którym obowiązkami będzie zajmował się zespół robotów. Będą one realizowały poszczególne zadania wymieniając się informacjami na temat postępów prac, aby działać efektywnie i nie zakłócać spokoju domowników. Może to brzmieć jak fantastyka naukowa, jednak marka iRobot, jako pionier domowej robotyki, posiada już takie rozwiązania w swojej ofercie. Dzięki technologii Imprint Link roboty Roomba serii i5 mogą współpracować z mopującymi modelami Braava jet m6. Wówczas po zakończeniu odkurzania we wskazanym zakresie pomieszczeń, automatycznie rozpocznie się w nich proces sprzątania z użyciem wody. To bezkompromisowe rozwiązanie pozwala komplementarnie osiągnąć efekt gruntownie posprzątanych podłóg.

Nowe modele Roomba serii i5 są dostępne w sugerowanych cenach katalogowych 2 999 PLN za wersję iRobot Roomba i5+ oraz 1 999 PLN za model iRobot Roomba i5.