Koniec z Simsami w konserwatywnych domach

W najbliższym czasie bardzo możliwe, że o kultowych Simsach 4 będą rozpisywały się takie media jak fronda.pl i nie, nie będzie to recenzja zapowiedzianych parę dni temu dodatków Moonlight Chic i Little Campers, a raczej instrukcja dla rodziców, jak odinstalować grę z komputerów swoich pociech.

EA i Maxis udostępniły dziś zupełnie nową aktualizację do The Sims 4, czyniąc kolejny krok ku temu, by gra stała się miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich. Nowa funkcja daje graczom możliwość dostosowania zaimków tworzonych przez nich Simów.

Dla zespołu deweloperów The Sims ważne było, aby dobrze odwzorować zaimki, dlatego ściśle współpracowali z inicjatywami It Gets Better Project i GLAAD, aby lepiej zrozumieć użycie i wpływ zaimków oraz to, gdzie w The Sims 4 przejawia się binarna reprezentacja płci. Od dziś gracze mogą korzystać z pierwszej wersji aktualizacji dotyczącej niestandardowych, w pełni konfigurowalnych zaimków w angielskiej wersji gry. Zespół kontynuuje pracę nad ulepszaniem nowej funkcji, aby zapewnić obsługę większej liczby języków.