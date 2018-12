Nissan Leaf NISMO RC 2018 – elektryczny samochód wyścigowy

Model Nissan Leaf kojarzy się przede wszystkim z poczciwymi, miejskimi „elektrykami”, ale pod jego szyldem powstało wiele różnorodnych samochodów, także tych wyścigowych. Najnowszy z nich, Leaf NISMO RC 2018, właśnie trafił na tory Formuły E.

Karoseria auta to jednolita bryła wykonana w całości z włókna węglowego. Wpływa to na aerodynamiczne właściwości samochodu i jego niską masę – pojazd waży niewiele ponad 1 220 kg. Te same ultralekkie materiały zostały wykorzystane do konstrukcji kokpitu i deski rozdzielczej. Pod maską Leaf NISMO RC znajdują się dwa silniki elektryczne o mocy 120 kW każdy, które dają kierowcy do dyspozycji potężne 322 KM i moment obrotowy 472 nm. Aby rozpędzić się od 0 do 100 km/h auto potrzebuje jedynie 3,4 sekund, czyli dwukrotnie krócej niż poprzedni szybki elektryk od Nissana. Ponadto Leaf NISMO RC otrzymał napęd na obydwie osie – silniki umieszczone zostały bezpośrednio nad kołami. Akumulator o mocy 40 kWh zamontowano natomiast w środkowej części pojazdu, co zwiększa stabilność auta. Tylne skrzydło jest elektrycznie sterowane.

Nissan Leaf NISMO RC 2018 zadebiutował podczas tegorocznej edycji zawodów NISMO Festival rozgrywanych na torze Fuji International Speedway. Samochód niestety nie trafi do masowej produkcji – powstanie jedynie sześć egzemplarzy pokazowych. Wezmą one udział w zawodach Formuły E, czyli największych wyścigach jednomiejscowych samochodów elektrycznych, oraz imprezach promujących elektromobilność na całym świecie. Mamy nadzieję, że prędzej czy później powstanie także konsumencka wersja „szalonego” Leafa.