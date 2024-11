Thule debiutuje w segmencie fotelików samochodowych

Wraz z wejściem do świata samochodowych fotelików dziecięcych, Thule wnosi do niego nie tylko najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale również innowacje. Od teraz firma oferuje kompletne portfolio produktów, które towarzyszyć będą klientom od ich pierwszych przygód i zapewnią bezpieczne podróżowanie na każdym etapie życia.

Jeśli chodzi o foteliki samochodowe, to ich kluczową cechą jest bezpieczeństwo – a to właśnie dbałość o bezpieczeństwo jest od 80 lat kluczową częścią DNA Thule. Inżynierowie marki wraz z wielokrotnie nagradzanym zespołem projektantów wyjątkowo rygorystycznie testują foteliki w najnowocześniejszym ośrodku testowym Thule Test Center, upewniając się, że nie tylko gwarantują bezpieczeństwo na poziomie wyższym niż wymagany przez branżowe standardy, ale też przekraczają oczekiwania użytkowników.

Nie chodzi tylko o wyniki testów zderzeniowych – wszystko zaczyna się od zamontowania fotelika w samochodzie. To proces, z którym wiele osób sobie nie radzi, co potwierdzają badania, wskazujące że prawie połowa fotelików jest nieprawidłowo zamontowana. System fotelików samochodowych Thule zapewnia przejrzystość, łatwość obsługi i wygodny sposób montażu, dające pewność, że fotelik został poprawnie zainstalowany w samochodzie – odpowiada za to intuicyjny i innowacyjny system Thule SenseAffirm System. Zarówno fotelik dla niemowląt, jak i starszych dzieci wyposażony został w system Thule Impact Protection System, który osłania małego pasażera w przypadku uderzeń z boków, przodu i tyłu, zapewniając kompletną ochronę głowy.

Technologia EasyDock sprawia, że zamontowanie fotelika do bazy jest łatwe i szybkie, co jest ważne szczególnie w przypadku fotelików dla niemowląt, ponieważ pozwala zamontować fotelik bez przerywania snu dziecka. Intuicyjny, stożkowy kształt uchwytu mocującego sprawia, że fotelik montujemy praktycznie bez wysiłku. Wystarczy umieścić fotelik na bazie pod dowolnym kątem od strony drzwi auta, a następnie przekręcić go do docelowej pozycji, tak by został automatycznie zablokowany – i już można zaczynać podróż.

Oczywiście, oprócz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i charakterystycznego wzornictwa, podczas projektowania fotelików kluczowe było również zapewnienie zarówno dziecku, jak i rodzicowi doskonałej ergonomii. Fotelik dla niemowląt oferuje możliwość ułożenia dziecka w płaskiej pozycji, wykonany jest z doskonałych materiałów klasy premium, jest w znacznej mierze wodoodporny i ma chroniący przed słońcem daszek. Jest też kompatybilny z wózkami Thule, więc można go zabrać ze sobą wszędzie – do auta, do domu czy na spacer. Fotelik dla starszych dzieci oferuje trzy poziomy pochylenia, miękkie materiały najwyższej jakości, dużą poduszkę pod głowę oraz wyjmowane, miękkie pokrycie oraz poduszki zapewniające komfort.