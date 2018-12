Dobra suszarka do włosów…czyli jaka? 3 cechy, na które musisz zwrócić uwagę

Mało która kobieta potrafi obejść się bez suszarki do włosów. Nawet, jeśli nie suszysz włosów codziennie, sprzęt prawdopodobnie przydaje się w sytuacjach kryzysowych – kiedy kosmyki nie zdążyły wyschnąć przed wyjściem z domu. Wybór suszarki wydaje się prosty – powinna dobrze i szybko suszyć mokre włosy. Jednak ciepłe powietrze przyczynia się do powolnego niszczenia pasm, dlatego dobry jakościowo sprzęt to podstawa. Dzisiaj sprawdzimy, jakie 3 cechy musi mieć Twoja nowa suszarka do włosów.

Chłodny nawiew ochroni delikatne kosmyki

Wprawdzie ciepłe powietrze najszybciej suszy wilgotne włosy, jednak takie traktowanie kosmyków, szczególnie regularnie, przyczynia się do ich powolnego niszczenia. Ciepły nawiew wpływa na nadmierne przesuszenie włosów i rozchylenie ich łusek, a w efekcie również puszenie i elektryzowanie.

Na szczęście funkcję chłodnego nawiewu znajdziesz w wielu, jeśli nie w większości, produkowanych obecnie suszarek. Zimny nawiew zamyka łuski włosów, przez co fryzura jest bardziej błyszcząca, odbija światło, a włosy nie są przesuszone. W efekcie są po prostu zdrowsze. Chłodny nawiew świetnie sprawdza się również pod koniec suszenia, do utrwalenia fryzury.

Skąd wiedzieć, czy temperatura nie jest zbyt wysoka dla włosów? Jeżeli nie posiadasz suszarki z chłodnym nawiewem, spróbuj skierować nawiew na szyję. Jeśli po kilku sekundach poczujesz pieczenie, warto rozejrzeć się za nowym modelem, bo Twój obecny może negatywnie wpływać na kondycję włosów.

Moc – czy zawsze musi być największa?

Moc to parametr, na który kupujący zwracają uwagę, wybierając niemal każdy sprzęt AGD. To od mocy zależy szybkość działania urządzenia. Jak jest w przypadku suszarek do włosów?

Okazuje się, że nie warto kierować się myślą „im wyższa moc, tym lepsza suszarka”. Przede wszystkim urządzenie należy dobrać do rodzaju włosów. Do grubych i mocnych możesz zdecydować się na sprzęt z wyższą mocą, ok. 2000W. Jak wiadomo, gęste włosy suszy się dłużej, ale są też one bardziej wytrzymałe. Taka moc nie powinna być dla nich problematyczna.

Z kolei cienkie włosy należy traktować jak najbardziej delikatne i dotyczy to również procesu ich suszenia. Trzeba zdać sobie sprawę, że mokre włosy są o wiele bardziej narażone na mechaniczne uszkodzenia niż suche, dlatego zbyt wysoka moc może zrobić im więcej krzywdy niż pożytku. Posiadaczki delikatnych kosmyków powinny rozglądać się za suszarkami o mocy ok. 1500W.

Wymienne nakładki do wymodelowania fryzury

Samo urządzenie to nie wszystko. To dołączone do zestawu (a czasem możliwe do dokupienia) nakładki sprawiają, że wyczarowanie włosów jak od fryzjera w domowych warunkach jest jak najbardziej możliwe. W zależności od potrzeb, możesz wybrać suszarkę z:

– dyfuzorem, który podkreśli skręt loków i odbije włosy od nasady,

– koncentratorem powietrza, czyli wąską końcówką, która ułatwia prostowanie włosów podczas suszenia.

Jeśli potrzebujesz podpowiedzi, zobacz polecane suszarki do włosów na Neo24.pl