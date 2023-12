Nextbase sprawdził co denerwuje kierowców w Polsce

Jednym z celów marki Nextbase jest dostarczanie produktów zwiększających poziom bezpieczeństwa na drogach. W tym celu firma prowadzi liczne badania, które pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby uczestników ruchu drogowego. Przy okazji ostatniego tego typu działania Nextbase postanowił zadać również pytania z przymrużeniem oka. Dzięki temu wiemy, która „świąteczna piosenka” jest najmniej lubiana oraz jakimi epitetami najchętniej posługują się polscy kierowcy.

Święta to nie tylko czas radości, ale także zwiększonego ruchu i potencjalnych kolizji. W czasie, gdy ulice rozświetlają dekoracje, nasze głowy przetwarzają niekończące się listy zakupów i pilnych spraw do załatwienia. Dodajmy do tego nieodśnieżone drogi, korki, zatłoczone galerie handlowe i resztę sfrustrowanych kierowców w samochodach wokół nas. Brzmi jak przepis na przedświąteczny stres!

Jednym z celów, które przyświecają Nextbase jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, poprzez jej produkty. Posiadanie kamery samochodowej pozwala na uniknięcie wielu nieprzyjemnych sytuacji. W razie kolizji na pomoc mogą przyjąć takie rozwiązania wideorejestratorów Nextbase jak inteligentny tryb parkingowy czy system Emergency SOS. Ten ostatni może wezwać służby medyczne na miejsce wypadku, gdy ze strony kierowcy nie będzie żadnej reakcji.

W celu jak najlepszego dopasowania swoich kamer samochodowych do potrzeb użytkowników firma cyklicznie prowadzi badania rynku wśród kierowców Zbliżający się okres świąteczny skłonił Nextbase do zadania również kilku pytań „z przymrużeniem oka”, zaś same wyniki okazały się dość interesujące

Wyjaśnijmy to raz na zawsze – Last Christmas czy All I want for Christmas

Podczas świąt wielu z nas spędza więcej czasu w samochodzie. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce, głównie słuchając radia. Jednak na długo przed świętami rozgłośnie przypominają sobie i odświeżają świąteczne hity. Jedne z nich były napisane z myślą o tej okazji, inne zostały w tę konwencję wpisane wbrew pierwotnym założeniom. Marka Nextbase postanowiła dowiedzieć się, który ze świątecznych hitów polscy kierowcy darzą mniejszą sympatią. Tą piosenką jest „Last Christmas”, zespołu Wham!, który wskazało 19% respondentów. Drugie miejsce przypadło „All I Want for Christmas Is You”, autorstwa Mariah Carey (wskazana przez 15% respondentów). Dość nieoczekiwanie niewiele mniej respondentów (13%) jako najbardziej denerwującą piosenkę wskazało „Merry Christmas Everyone”, Shakin Stevensa. Co ciekawe, tolerancja na dwie ostatnie piosenki wzrasta wraz z wiekiem, a wśród respondentów powyżej 55 roku życia miały one zaledwie 10% wskazań. Z kolei za najbardziej lubianą piosenkę można uznać Driving home for Christmas, autorstwa Chris Rea, która została wskazana zdecydowanie najmniej razy.

Ty %(@#$ – czyli jak przeklinamy za kółkiem

Podobno przeklinanie pomaga rozładować emocje, takie jak strach czy złość. Choć dalecy jesteśmy od namawiania do takiej formy ekspresji, to rzucenie wiązanki pod nosem, we własnym samochodzie, jest dużo lepszą reakcją niż bezpośrednia agresja. Wszyscy poruszamy się tymi samymi drogami, w tych samych warunkach, w podobnym pędzie. W takiej sytuacji każdą metodę rozładowania emocji bez szkody dla innych należy uznać za dobrą. Naszych respondentów zapytaliśmy, jakimi epitetami najczęściej posługują się podczas jazdy. Na najniższym stopniu podium znalazł się ”Palant” wskazany przez 16% respondentów. Drugie miejsce zajmuje „Baran” (21%), a najczęściej używanym epitetem okazał się „Idiota” z 34% wskazań. Okazuje się, że z tej formy rozładowania emocji za kierownicą korzystamy niezależnie od płci – zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Zaledwie 22% ankietowanych zadeklarowało, że nie przeklina za kierownicą.

Przedświąteczna przestroga

Wybierając się w podróż należy zadbać o kondycję własną oraz samochodu. 19% respondentów zadeklarowało, że doświadczyło mikrosnu podczas prowadzenia pojazdu, a 36% stwierdziło, że na śliskiej lub mokrej nawierzchni zdarzyło im się stracić panowanie nad autem i zjechać z drogi.

Informacje opierają się na ankiecie przeprowadzonej przez YouGov Deutschland GmbH w imieniu Nextbase. W trakcie tego procesu (w dniach 23-29 listopada 2023 r.) w Polsce przebadanych zostało 1058 pełnoletnich osób, które posiadają lub użytkują samochód. W kolejnych miesiącach marka Nextbase podzieli się dalszymi wnioskami z badania.