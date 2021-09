TEST: Nextbase 422GW

Są różne typy kierowców, ale niezależnie od tego, czy preferują oni rozsądną ekojazdę czy też dynamiczne, sportowe wyzwania, niektóre gadżety przydadzą się każdemu z nich. Jednym z takich akcesoriów jest wideorejestrator – fizyczne rozszerzenie zasady ograniczonego zaufania, dzięki któremu możemy na bieżąco monitorować sytuację na drodze, a w razie wypadku dysponować nagraniem z miejsca zdarzenia. Kamerka 422GW od Nextbase chce być naszym towarzyszem podróży nie tylko w momentach krytycznych, czy jednak poradzi sobie z wyzwaniami polskich szos?

Urządzenie robi dobre wrażenie już od momentu jego rozpakowania. Z przodu wytrzymałej, kompaktowej obudowy znajduje się obiektyw z soczewką szerokokątną, zaś z tyłu – 2,5-calowy ekranik LED. Do jego zamontowania w samochodzie służy jeden z dwóch dołączonych do zestawu uchwytów: pierwszy zakończony jest przyssawką, zaś drugi przykleimy na stałe do szyby. To wygodne rozwiązanie, ułatwiające korzystanie z kamerki w kilku pojazdach. Sam wideorejestrator łączy się ze statywem za pomocą magnesów Click & Go Pro; mocowanie okazało się naprawdę mocne, co gwarantuje, że podczas wypadku pozostanie on na swoim miejscu.

Konfiguracja 422GW nie stanowi problemu, acz przed jego uruchomieniem należy pamiętać o włożeniu do środka karty microSD – to na niej zapisane zostaną nagrania. Po podłączeniu sprzętu do zasilania w samochodzie, powita nas czysty, klarowny obraz z kamerki i przejrzyste menu: to ostatnie wyróżnia się kontrastowym, prostym interfejsem, dzięki któremu mogliśmy korzystać z urządzenia także w ostrym świetle słonecznym.

Większość sterowania odbywa się za pomocą dotykowego ekraniku, ale do dyspozycji otrzymujemy także dwa przyciski: jeden włącza kamerkę, a drugi pozwala wskazać klipy, które będą chronione przed nadpisaniem. Do dyspozycji otrzymujemy także kilka ustawień, w tym wybór jakości nagrywania (1440p i 30 kl./s lub 1080p i 60 kl./s), konfigurację trybu parkingowego, łączność z Alexą oraz funkcję awaryjnego SOS.

Przyjrzyjmy się tym ostatnim dodatkom. Aby skorzystać z wirtualnej asystentki Amazona, niezbędne będzie połączenie wideorejestratora ze smartfonem; umożliwia ono głosową obsługę niektórych funkcji, na przykład włączenie ochrony klipu lub zatrzymanie i wznowienie nagrywania. Ponadto samochodowa Alexa potrafi sterować odtwarzaniem muzyki i wykonywać wszystkie polecenia, które jej wydamy. Oczywiście asystentka nie potrafi mówić „po naszemu”, dlatego funkcja ta raczej średnio przyda się osobom, które nie znają angielskiego.

Awaryjne SOS to natomiast system wzywania pomocy w sytuacji, gdy kierowca straci przytomność. Z uwagi na jego specyfikę nie mieliśmy okazji go osobiście przetestować, ale całość działa na prostej zasadzie: gdy czujnik przeciążeń wykryje potencjalny wypadek, natychmiast podejmie on próbę kontaktu z kierowcą poprzez aplikację mobilną. Jeśli ten w określonym czasie nie odpowie na wskazania z apki, program automatycznie skontaktuje się ze służbami ratunkowymi. Niby proste, a może uratować niejedno życie.

Nextbase 422GW została wyposażona w obiektyw o jasności f/1.3 i polu widzenia 140 stopni. Dzięki niemu nagrania okazały się jasne, przejrzyste i wyraźne: nie mieliśmy problemu z dostrzeżeniem nawet najmniejszych szczegółów w postaci numerów rejestracyjnych przejeżdżających pojazdów. Co najważniejsze, klipy nagrane w nocy i w słabym oświetleniu również prezentują się bardzo dobrze.

Na pochwałę zasługuje również wspomniany już intuicyjny sposób blokowania nagrań przed usunięciem; gdy zarejestrujemy sytuację, która koniecznie musi zostać zachowana, wystarczy wcisnąć jeden przycisk, a nagranie zostanie „na twardo” zapisane w pamięci kamerki. Ciekawym dodatkiem okazał się także tryb parkowania, wykorzystujący wbudowany akumulator – jeśli w trakcie postoju czujnik przeciążeń wykryje nagłe uderzenie, natychmiast rozpocznie nagrywanie, dzięki czemu istnieje szansa na złapanie sprawcy na gorącym uczynku.

Nextbase 422GW to idealna kamerka dla osób, które często są w drodze. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie, a użyte materiały są bardzo wytrzymałe. Ponadto, możliwość głosowego sterowania jej pracą oraz dużo funkcji dodatkowych przydadzą się zarówno w trasie, jak i podczas miejskich wojaży.

SPECYFIKACJA