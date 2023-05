Audi SQ8 e-tron – już dostępne w sprzedaży w Polsce

W konfiguratorze modeli na stronie www.audi.pl dostępny jest już model Audi SQ8 e-tron. Ten duży, komfortowy, w pełni elektryczny SUV, zamówić można również w wersji Sportback. Każda z obu wersji wyposażona jest w aż trzy silniki elektryczne, umożliwiające przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,5 sekundy. Ceny modelu rozpoczynają się od 434 500 PLN dla wersji e-tron i od 445 800 PLN dla wersji Sportback e-tron.

Audi e-tron spełniło swoją pionierską rolę jako pierwszy w pełni elektryczny pojazd spod znaku czterech pierścieni. Teraz nadszedł moment, by do rodziny modelowej weszła sportowa jego wersja – Audi SQ8 e-tron, również w wersji Sportback. Audi SQ8 e-tron wyraża swój progresywny charakter poprzez sportowy wygląd. Podkreślają go między innymi szersze nadkola oraz różnorodna gama obręczy kół w wielkości od 20 do 22 cali. Do elektrycznego napędu na cztery koła quattro dołącza elektryczny Torque Vectoring z aktywnym i w pełni zmiennym rozdziałem momentu obrotowego na tylnej osi.

Audi SQ8 e-tron i SQ8 Sportback e-tron to sportowiec w każdym calu. Jego moc sięga 370 kW, od 0 do 100 km/h przyspiesza w 4,5 sekundy, a maksymalny zasięg wg WLTP wynosi 493 km.

Sportowego charakteru tego modelu doświadczyć można nie tylko dzięki mocnemu napędowi, ale również dzięki sportowym dodatkom, m.in. dzięki opcjonalnym sportowym fotelom plus z przodu, dywanikom podłogowym z emblematem S i wysokiej jakości wstawkom z ciemnego, matowego aluminium.

Samochód jest już dostępny do konfiguracji w konfiguratorze na stronie www.audi.pl. Skonfigurowaną wersję pojazdu dostępnego z bogatą gamą wyposażenia dodatkowego – wysłać można bezpośrednio do najbliższej stacji dealerskiej marki Audi. Można też bezpośrednio na stronie umówić się na jazdę testową tym modelem lub zapisać konfigurację w aplikacji MyAudi.