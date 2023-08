Dron DJI Air 3 – wiele możliwości w jednym urządzeniu

Drony z każdym rokiem stają się coraz bardziej popularnymi maszynami, które zaczęły pełnić różne ważne funkcje w wielu branżach. Używają ich zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, jednak cel mają taki sam: uzyskanie nagrań z lotu ptaka. Do takich nagrań potrzebny jest jednak dron z wbudowaną kamerą. Jednymi z polecanych opcji są Dron DJI Air 3 RC 2 Fly More Combo oraz Dron DJI Air 3.



Drony – podstawowe informacje

Jeszcze niedawno drony były zarezerwowane tylko dla średnich i dużych firm albo służb mundurowych. Wynikało to z faktu ich sporych rozmiarów, wagi, a co za tym idzie – dużych kosztów, które trzeba było ponieść, by stać się posiadaczem takiej maszyny. Miniaturyzacja zrobiła jednak swoje i obecnie drony mogą mieć rozmiar nawet nie większy, niż dłoń. Są to jednak typowe zabawki, a nie rozbudowane modele z wbudowaną kamerą. Na jakie elementy i cechy warto zwracać uwagę podczas kupna tego urządzenia? Co jest najważniejsze z punktu widzenia amatora, a co z punktu widzenia profesjonalisty? Na te i wiele innych pytań odpowiada ranking dronów.

Zanim jednak dokonasz zakupu drona, musisz pamiętać o tym, że w Polsce obowiązują przepisy jasno mówiące o tym, w jakich warunkach, kto i gdzie może używać tych urządzeń. Znajomość takich przepisów jest podstawą pracy każdego operatora dronów, niezależnie czy robi to zawodowo, czy hobbystycznie. W naszym kraju bez licencji można używać dronów o wadze, która nie przekracza 250 g. Ważne jest także to, że nie wolno wznosić się na wysokość większą niż 120 m. Dodatkowo dron musi zawsze pozostawać w zasięgu wzroku pilota. Nie wolno też latać w pobliżu lotnisk i infrastruktury krytycznej (linie wysokiego napięcia). Jeśli nie jesteś pewien, czy dane urządzenie spełni Twoje oczekiwania, pomocny może okazać się poradnik Media Expert.

Dron DJI Air 3 (RC-N2)

DJI Air 3 jest niewielkim, ale potężnym dronem zmieniającym sposób, w jaki postrzegasz świat. Umożliwia robienie efektownych ujęć z powietrza. Jego składana konstrukcja i zaawansowany system z 2 kamerami głównymi zapewnia niesamowite doznania. Wysokiej klasy kamera szerokokątna zapewnia wspaniałą jakość, kamera ze średnim teleobiektywem i 3-krotnym zoomem pozwala rejestrować różnorodne perspektywy. Urządzenie pozwala cieszyć się nieprzerwanym czasem lotu wynoszącym aż 46 minut i transmisją wideo o zasięgu do 10 km. Dzięki temu możliwe jest swobodne eksplorowanie okolicy i podziwianie świata z góry. Do tego dochodzi możliwość nagrywania filmów w jakości 4K HDR i zdjęcia o rozdzielczości 48 MP. Do dyspozycji użytkowników oddano także tryb Night Mode, który umożliwia nagrywanie zachwycających filmów (do 4K/30FPS) również nocą i w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Dzięki funkcji QuickTransfer można szybko skopiować materiały z drona na telefon. Można też tworzyć imponujące wideo w 4-krotnie zwolnionym tempie i nagrywać zapierające dech w piersiach ujęcia Hyperlapse w rozdzielczości do 2.7K w pionie albo do 4K w poziomie (dostępne tryby to Free, Circle, Course Lock oraz Waypoint). W wersji Combo znajdziesz także dodatkowe baterie, śmigła, ładowarkę i potrójny HUB do ładowania nowego drona DJI, a także torbę na ramię.

Producent nie zapomniał o bezpieczeństwie lotu i wyposażył drona w wielokierunkowe wykrywanie przeszkód zapewniające płynny i bezpieczny lot. W zestawie znajduje się również aparatura sterująca DJI RC-N2. Wystarczy podłączyć do niej smartfona i zacząć przygodę!