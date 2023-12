TEST: Sony Xperia 5 V

W 2023 roku, gdy różnice między średnią półką a klasą premium mocno się zatarły, zdecydowana większość osób nie potrzebuje flagowca, nawet jeśli oferuje „coś więcej”. Oto więc bardziej przystępna cenowo Xperia 5 V, która wciąż nie jest tania, ale za 4 000 PLN oferuje dużo dobra.

Nowy telefon Sony jest wszechstronny, ma klasyczny wygląd i unikalny zestaw funkcji. Mimo to jest skierowany przede wszystkim do niszy twórców treści, oferując fenomenalne narzędzia do wykonywania zdjęć i filmów.

Charakterystyczny prostokątny profil to znak rozpoznawczy Sony, ale z biegiem lat seria Xperia stała się wyższa i smuklejsza. Niektórzy opisują go jako kompaktowy, który można łatwo obsługiwać jedną ręką. Tył Xperii 5 V jest gładki i matowy, pozbawiony przyczepnej tekstury wyższego modelu. Na górze znajduje się gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, na prawej krawędzi regulator głośności, przycisk zasilania z czujnikiem linii papilarnych i spust migawki aparatu, a na dole miejsce na kartę microSD. Urządzenie charakteryzuje się odpornością na kurz i wodę w stopniu IP65/IP68, dzięki czemu wytrzyma zanurzenie w wodzie, a szkło firmy Sony wykorzystuje Gorilla Glass Victus, dzięki czemu jest ono wystarczająco trwałe, choć konkurencja ma już drugą jego generację.

6,1-calowy OLED charakteryzuje rozdzielczość 2520×1080 pikseli. Jest ostry i wystarczająco jasny, aby zachować czytelność na zewnątrz. Nadal ma preferowany przez Sony współczynnik proporcji 21:9, z miejscem na ramki i skierowane do przodu głośniki na górze i na dole, dzięki czemu można miło oglądać filmy. Domyślna częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, ale można ją przełączyć na 120 Hz, aby uzyskać płynniejsze wrażenia kosztem czasu pracy baterii. Na pokładzie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z 8 GB pamięci RAM, który zapewnia flagową wydajność. Telefon działa responsywnie, ale podczas długich sesji np. nagrywania wideo, potrafi się rozgrzać, choć nie powinno to być niepokojące.

Ogniwo o pojemności 5 000 mAh pomogło mi przetrwać najbardziej pracowite dni, a jeśli korzystasz z trybu wytrzymałości Sony, możesz wydłużyć czas między ładowaniami do dwóch dni. Xperia 5 V potrzebuje do pełnego naładowania dwóch godzin, czyli bardzo dużo w stosunku do konkurencji. Ładowanie osiąga maksymalną moc 30 W i zwalnia, gdy telefon się nagrzewa.

Zestaw aparatów w Xperii 5 V jest mocny i obejmuje ten sam aparat główny 52 Mp i aparat ultraszerokokątny 12 Mp co w Xperii 1 V. Brakuje mu tylko teleobiektywu, ale Sony używa tego głównego czujnika do kadrowania i fotografowania, zapewniając przyzwoity zoom 2x, dając nieco ostrzejsze zdjęcie niż standardowy zoom cyfrowy.

Zdjęcia robione głównym aparatem charakteryzują się naturalnymi kolorami, wysokim kontrastem i dużą szczegółowością, nawet w ciemniejszych obszarach. Fizyczny przycisk migawki możesz dotknąć, aby ustawić ostrość, lub nacisnąć go do końca, aby zrobić zdjęcie. Ultraszerokokątny obiektyw jest przydatny, gdy chcesz zmieścić więcej na zdjęciu i całkiem nieźle radzi sobie z dopasowywaniem kolorów i szczegółów, choć na krawędziach czasami występują pewne szumy.

Sony wprowadza niewielkie zmiany w systemie Android, dodając pakiet profesjonalnych aplikacji do zdjęć, wideo i muzyki, skierowanych bezpośrednio do twórców treści. Możesz nagrywać wideo 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę lub przechwytywać zwolnione tempo, transmitować gry na żywo i edytować wideo na telefonie. Nawiasem mówiąc, nagrywanie wideo na Xperii 5 V jest doskonałe.

Sony nie łoży pieniędzy na marketing swoich Xperii. Nie zatrudnia celebrytów, ani nie sponsoruje ogromnych kampanii wizerunkowych. Dostarcza cicho swoje bardzo dobre produkty na rynek, ale ich ceny mogłyby być nieco niższe. Choć twórcy treści będą z niego bardzo zadowoleni, po kilku miesiącach od premiery cena flagowego modelu 1 V spadła już do 5 000 PLN, czyli tylko 1 000 PLN więcej niż za testowany 5 V. Trudna sprawa ta Xperia, mimo że to kawał dobrej technologii.

Specyfikacja

CENA 3 999 PLN

3 999 PLN OPCJE KOLORYSTYCZNE czarny, niebieski, platynowy

czarny, niebieski, platynowy WYŚWIETLACZ 6,1” 2520×1080 px OLED

6,1” 2520×1080 px OLED RAM 8 GB

8 GB PAMIĘĆ 128 GB

128 GB WYMIARY 8,6 x 68 x 154 mm