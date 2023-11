Nextbase mi świadkiem

Bezpieczeństwo na drodze powinno być priorytetem każdego kierowcy. Jednak wiadomo, że nie wszystko w tej sytuacji zależy od jednej osoby. Bardzo często podczas zdarzenia drogowego czy nawet niewielkiej stłuczki na parkingu trudno jednoznacznie wskazać sprawcę kolizji czy przebieg zdarzenia. Aby wyeliminować ten problem, warto wyposażyć samochód w kamerę, z której nagranie będzie niezbitym dowodem, wyraźnie wskazującym, jak doszło do wypadku i kto zawinił.

Na rynku dostępnych jest wiele kamer, które mają prostą obsługę i działają tuż po wyjęciu z pudełka. Są jednak cechy, na które szczególnie warto zwrócić uwagę i czasem wydać na taki sprzęt więcej, aby później mieć mniej kłopotów związanych z ubezpieczycielem czy odpowiednimi służbami.

Jednym z najistotniejszych aspektów podczas rejestrowania obrazu, jest jego jakość. Warto zatem zwrócić uwagę na to, w jakiej rozdzielczości może nagrywać kamera samochodowa. W ofercie Nextbase ciekawym produktem jest model 622GW – pozwala on rejestrować obraz 4K, a dodatkowo ma cyfrową stabilizację, która eliminuje drgania i pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Przydatnym rozwiązaniem jest także ulepszony tryb nocny, który podnosi jakość nagrań także w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki temu mamy pewność, że nagranie jest wyraźne i każdy szczegół zostanie uchwycony przez oko kamery. Równie ważny jest kąt widzenia – to on bowiem pozwala na ujęcie szerszej perspektywy czy objęcie obiektywem pełnego obrazu zdarzenia na drodze. Niemal wszystkie kamery Nexbase oferują 140° kąt, co w połączeniu z wysokiej klasy obiektywem z filtrem polaryzacyjnym gwarantuje, że nagranie będzie w pełni przedstawiało sytuację na drodze, w następstwie której doszło do nieszczęśliwego wypadku.

W rejestratorach samochodowych warto zwracać uwagę na przydatne funkcje, podnoszące bezpieczeństwo także po wypadku drogowym. Nextbase w swoich kamerach oferuje choćby Emergy SOS. Pozwala ona na powiadomienie służb o zdarzeniu z dokładną lokalizacją. Jest to tym bardziej przydatne, jeśli często podróżujemy sami i nie mamy pewności, że inni uczestnicy ruchu będą w stanie odpowiednio szybko zareagować tuż po zdarzeniu drogowym. Drugą inteligentną funkcją dostępną we wszystkich kamerach Nextbase jest Tryb parkingowy. Automatycznie wykrywa on najdrobniejszy ruch samochodu i uruchamia nagrywanie – zatem jeśli auto pozostawione jest bez opieki i ktoś nawet delikatnie je zarysuje, nie musimy obawiać się o wykrycie sprawcy – pomoże nam w tym nagranie.

Jeśli zaś chodzi o wygodę korzystania i obsługę, rozwiązania Nextbase są przyjazne dla użytkowników. Kamery są bowiem wyposażone w dotykowy ekran HD od 2 do 3”, oferują łączność Wi-Fi, a także w przypadku najwyższych modeli możliwość głosowego sterowania. Korzystając z Alexy, można poprosić o odtwarzanie muzyki, nawiązywanie połączeń, sprawdzanie pogody czy najkrótszej trasy. Bezprzewodowe połączenie i korzystanie z aplikacji MyNextbase Connect pozwala na przeglądanie i udostępnianie nagrań z poziomu smartfona czy tabletu, a zastosowanie dotykowego wyświetlacza pozwoliło na optymalizację rozmiarów samej kamery i przyjazne użytkownikowi, nieskomplikowane menu. Wszystkie nagrania zapisywane są na karcie microSD, zatem te z modeli pozbawionych modułu Wi-Fi można łatwo zgrać z fizycznego nośnika.

Warto zaznaczyć, że w ofercie Nextbase poza bazowymi kamerami rejestrującymi znajdują się przydatne dodatki – warto wymienić choćby kamerę na tylną szybę, kamerę cofania czy tylną kamerę kabinową. Wszystkie trzy rozwiązania podnoszą poczucie bezpieczeństwa i dają pewność kierowcy, że sytuacja w pojeździe jest pod kontrolą. Tylną kamerę kabinową docenią rodzice lub osoby zajmujące się zawodowo przewozem osób. Jej oko pozwala stale kontrolować sytuację na tylnej kanapie, bez konieczności odwracania się w stronę pasażerów. Kamera cofania z kolei zabezpiecza nas podczas nie zawsze łatwego manewru parkowania, ale także pozwala na rejestrację wszelkich zdarzeń także z tyłu pojazdu. Uzupełnieniem systemu jest kamera montowana na tylnej szybie. Jej oko umożliwia kontrolowanie sytuacji po bokach auta i oczywiście z tyłu. Wszystkie te akcesoria łatwo połączyć z modelami 322GW, 422GW, 522GW i 622GW.

Poleganie na własnych umiejętnościach i systemach montowanych w samochodach nie zawsze uchroni nas od losowych zdarzeń na drodze. Montaż kamery lub systemu kamer co prawda nie ustrzeże nas przed kolizją, ale z pewnością przyczyni się do łatwiejszej oceny zdarzenia i wykrycia sprawcy. A jak pokazuje oferta Nextbase, wybór rozwiązania skrojonego na miarę naszych potrzeb i zasobności portfela wcale nie musi być trudny.

