OPPO: na początku był dźwięk

Jeśli wydaje się, że każdy producent smartfonów produkuje słuchawki, to dlatego, że tak jest. Ale niektóre marki, takie jak OPPO, mają dźwięk w swoim DNA. Jej dzisiejsze ambicje w tym zakresie wywodzą się właśnie z tego dziedzictwa.

Nie musisz szukać zbyt daleko, aby znaleźć parę słuchawek stworzonych przez firmę produkującą smartfony i chociaż mogą nie być złe, niektóre są wyraźnie lepsze od innych. Stosunkowo rzadko zdarzają się marki, które produkowały sprzęt audio jeszcze przed telefonami. Cenione przede wszystkim za swoje smartfony, OPPO ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie dźwięku i multimediów. Byli tak dobrze znani z wysokiej klasy dźwięku, że firma pod nazwą Oppo Digital na przestrzeni lat wyprodukowała kilka wysoko ocenianych wzmacniaczy i słuchawek, w tym odmiany planarnych słuchawek magnetycznych, które cechuje szczegółowy dźwięk i dość niespotykana obecność w branży.

To historia warta odnotowania, ponieważ w miarę jak coraz więcej graczy wchodzi na rynek osobistego sprzętu audio po prostu dlatego, że produkują telefony komórkowe, przyglądanie się działaniom OPPO w kwestii dostarczania słuchawek jest ekscytującą częścią tego biznesu.

OPPO po raz pierwszy

I tak Oppo Digital od 2004 roku przez 14 lat dostarczało na rynek wysokiej klasy słuchawki, odtwarzacze MP3, Blu-ray, CD, DVD, a nawet wzmacniacze. Użytkownicy najbardziej cenili jej produkty za wyjątkową konstrukcję, jakość dźwięku i jej stosunek do ceny. Szczególną datą w historii marki był m.in. rok 2008, kiedy Oppo Digital wprowadziło na rynek amerykański odtwarzacz Blu-ray z zaawansowanymi funkcjami audio, model BDP-83 Special Edition, który został także doceniony w Europie. W 2014 roku z kolei marka dodała do swojego portfolio słuchawki planarne Oppo PM-1, których świetne recenzje bez problemu można do dzisiaj przeczytać w internecie.

Nieuchronne zmiany na rynku, związane także z przejściem do niszy odtwarzaczy Blu-ray, spowodowały, że w 2018 roku Oppo Digital zostało zamknięte, gdy firma zaprzestała produkcji nowych urządzeń w swoim dziale high-end audio i Blu-ray. Chociaż odejście dobrej marki zawsze jest frustrujące i smutne, wiadomo, że wielu ludzi, którzy stanowili wtedy o sukcesie marki, stali się od razu częścią „nowego” OPPO.

Nowa era bezprzewodowości

Muzyka w streamingu nie była jedynym dowodem na pozbywanie się fizyczności w kwestii odtwarzania dźwięku na przełomie ostatniej i bieżącej dekady. Słuchawki bezprzewodowe, a następie true wireless, szturmem zaczęły zdobywać rynek, będąc połączeniem rosnącej wygody i minimalizmu, również stały się symbolem nowej ery odtwarzania muzyki.

W 2019 roku OPPO stworzyło swoje pierwsze bezprzewodowe słuchawki, Enco Q1, rozpoczynając zarazem pełną sukcesów serię, która trwa do dzisiaj. Warto zaznaczyć, że już one były wyposażone w aktywną redukcję szumów ANC. Użytkownicy najbardziej byli jednak podekscytowani jakością dźwięku, która nosiła znamiona sukcesji. Potwierdzenie tego pojawiło się już rok później w modelu TWS – OPPO Enco Free ze sterowaniem dotykowym.

Kolejne lata to liczne innowacje w produktach marki. Od 2021 roku OPPO współpracuje z duńską firmą Dynaudio, ekspertem od dźwięku hi-fi. W kolejnych modelach słuchawek zaś pojawiły się chociażby system dźwiękowy DBEE 3.0 czy algorytm redukujący szum wiatru. Pragnienie dążenia do coraz bardziej transparentnej względem bezstratnego dźwięku jakości, OPPO wprowadziło do swoich słuchawek High-Definition Audio 4.0 (LHDC).

Słuchanie muzyki, słuchanie klientów

Progres kolejnych lat, w tym roku bieżącego, to nie tylko oczywiste kroki związane z ciągłymi usprawnieniami związanymi z wygodą, długością działania baterii, aktualizacją standardu Bluetooth czy wodoodporności, ale także nieustanne ruchy dotyczące wprowadzania do rozsądnego segmentu cenowego rozwiązań dotychczas zarezerwowanych dla znacznie droższych produktów. Słuchawki OPPO Enco Air3 to pierwsze słuchawki w swojej półce cenowej wyposażone w wysokowydajny procesor sygnałowy DSP, a OPPO Enco Air3 Pro to w ogóle pierwsze na świecie słuchawki wykonane w technologii Bamboo Fiber Diaphragm, oferujące membranę z włókna bambusowego.

OPPO konsekwentnie rozwija też swój ekosystem, umożliwiając klientom korzystanie z pełnego spektrum uzupełniających się wzajemnie produktów. Pragnąc, by użytkownicy słuchawek mogli je w sposób bezobsługowy integrować z paletą innych urządzeń z ich portfolio, od smartfonów i tabletów po opaski fitness. Chociaż historia Oppo Digital mogła bowiem pomóc dzisiejszemu OPPO wyprowadzić kilka mocnych ciosów w dzisiejszym osobistym świecie audio, duży nacisk kładzie obecnie na słuchanie klientów i ich oczekiwań.

Choć OPPO oferuje już produkty w każdej kategorii cenowej, od budżetowej po premium, a w kategorii IoT w ubiegłym roku zanotowało rekordową sprzedaż w Polsce blisko 100 tysięcy produktów, producent wciąż nie zwalnia tempa. Jeszcze w tym roku mamy przekonać się o tym przy okazji kolejnej premiery. Zagłębiając się w swoje dziedzictwo dla własnych ambicji związanych z przenośnym dźwiękiem, jasne jest, że OPPO nie tylko próbuje naśladować, ale raczej buduje własną tożsamość poprzez pomysłowość.