Nowa wersja konsoli PS5 oraz wystawa multimedialna PlayStation

Firma Sony poinformowała o nadchodzących wydarzeniach związanych z marką PlayStation. Już dostępna jest nowa wersja konsoli PlayStation 5, a w ramach kampanii Feel it Now, w poniedziałek 27 listopada zostanie otwarta specjalna wystawa multimedialna.

Nowe modele PlayStation 5 już w sprzedaży

Komponenty PlayStation 5 zostały umieszczone w mniejszej, bardziej kompaktowej obudowie z dyskiem SSD o pojemności 1 TB. Objętość nowego modelu PS5 została zmniejszona o ponad 30%, a waga o 18% i 24% w porównaniu do poprzednich modeli. Nowa wersja pozwala też na dołączenie napędu Ultra HD Blu-ray, który będzie również dostępny w sprzedaży osobno.

Wystawa multimedialna – Feel it Now

Najnowsza kampania PlayStation zatytułowana Feel it Now skupia się na emocjach, którego doświadczają gracze podczas eksploracji światów i poznawaniu niezwykłych historii. Od niepokoju wywołanego dźwiękiem Clickera z The Last of Us aż do satysfakcji z nauczenia się kolejnego zaklęcia w Hogwart’s Legacy. Te wszystkie emocje czekają na graczy na PlayStation 5. W ramach kampanii w Warszawie powstała specjalna wystawa multimedialna, która nawiązuje do emocji, które można odnaleźć w tytułach dostępnych na PlayStation 5. Wystawa będzie miała miejsce w przestrzeni ArtBox w Fabryce Norblina w Warszawie i będzie otwarta przez 3 dni, począwszy od poniedziałku (27 listopada). Wstęp na wystawę jest darmowy.

Godziny otwarcia wystawy: