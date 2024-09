Aromatyczna współpraca Stadler Form ze studiami Yoga Beat

Stadler Form, szwajcarska marka specjalizująca się w produktach poprawiających jakość powietrza, nawiązała współpracę ze szkołą jogi – Yoga Beat. W ramach współpracy, w obu warszawskich studiach, pojawiły się nawilżacze i oczyszczacze powietrza oraz aromatyzery od Stadler Form. Od maja marka objęła patronatem zajęcia Aroma Yogi oraz będzie widoczna na platformie treningowej BeatStudio.

W ofercie Stadler Form znajdują się nowoczesne urządzenia poprawiające jakość powietrza, takie jak oczyszczacze powietrza, wentylatory, nawilżacze i aromatyzery, które łączą funkcjonalność z eleganckim designem. Dzięki obecności w szkołach jogi Yoga Beat, marka kontynuuje swoją misję promowania zrównoważonego stylu życia. Współpraca to kolejny krok w kierunku popularyzacji holistycznego podejścia do zdrowia i dobrego samopoczucia.

W DNA Stadler Form od samego początku leży dążenie do wspierania wellness, zdrowia i dobrostanu – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Decyzja o współpracy z Yoga Beat Studio nie była przypadkowa. Szkoła ta zrzesza profesjonalnych trenerów, a przy tym dba o harmonijny nastrój w studiach i komfort uczestniczek zajęć. Dzięki połączeniu sił możemy zaoferować im unikalne doświadczenie, które przekracza standardowe ramy jogi – mówi Katarzyna Krawczyńska, brand manager Stadler Form Polska.

Aroma Yoga powered by Stadler Form

Od początku maja w ramach partnerstwa, w obu warszawskich szkołach Yoga Beat (ul. Kielecka 23 i ul. Wilcza 46) obecne są się produkty Stadler Form. Oczyszczacze i nawilżacze powietrza, a także aromatyzery, na co dzień zapewniają uczestnikom różnorodnych zajęć sportowych zdrowy klimat. Stadler Form patronatem objął zajęcia Aroma Yogi, na których praktyka jogi łączy się z aromaterapią. Uczestnicy tych sesji mają okazję nie tylko pracować nad ciałem i umysłem, ale także zanurzyć się w relaksujących aromatach, które sprzyjają głębokiemu odprężeniu i regeneracji. Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 20:00 przy ul. Kieleckiej 23 na Mokotowie. Dla uczestników zajęć Aroma Yoga x Stadler Form przygotowano także program lojalnościowy. Każdy, kto regularnie uczestniczy w zajęciach, zbiera pieczątki, które następnie może wymienić na produkty od Stadler Form. Nagrody obejmują między innymi olejki eteryczne czy designerskie aromatyzery, co stanowi dodatkową zachętę do regularnych ćwiczeń i czerpania pełni korzyści z aromaterapii. Dodatkowo, marka Stadler Form będzie widoczna na platformie treningów online studia, BeatStudio.