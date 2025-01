Nanoleaf prezentuje innowacje w zakresie inteligentnego oświetlenia

Nanoleaf zaprezentowało na targach CES 2025 swoje najnowsze propozycje. Cztery nowe produkty i usługa oprogramowania premium to: maska do terapii światłem LED, inteligentna lampa podłogowa, taśma świetlna odzwierciedlająca kolory na ekranie monitora, druga generacja 4D i Nanoleaf Premium.

Nanoleaf rozpoczął działalność jako innowator w branży oświetleniowej, wprowadzając najbardziej energooszczędne żarówki LED na świecie i modułową kategorię inteligentnego oświetlenia, która zmieniła sposób, w jaki światło jest odbierane w domach na całym świecie. Przez ostatnie 12 lat firma nieustannie rozwijała swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii i wzornictwa LED, redefiniując doświadczenie oświetleniowe dla swoich użytkowników.

Maska do twarzy do terapii światłem LED firmy Nanoleaf to zaawansowane urządzenie do pielęgnacji skóry z certyfikatem FDA klasy II, które oznacza ekscytującą ewolucję i ekspansję firmy w branży wellness. Zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii LED firmy Nanoleaf i uznanego doświadczenia w zakresie innowacji oświetleniowych, urządzenie wykorzystuje klinicznie sprawdzone czerwone i bliskie światło podczerwone (NIR) do leczenia problemów skórnych, takich jak drobne linie, trądzik, nierówny koloryt skóry i produkcja kolagenu. Zapewniając niezrównaną wydajność przy wyjątkowej irradiancji (gęstość mocy diod LED), maska ​​do twarzy Nanoleaf oferuje krótszy czas zabiegu, aby uzyskać najbardziej optymalne rezultaty. Urządzenie oferuje również siedem różnych trybów, które pozwalają na rozwiązanie konkretnych problemów skórnych, oferując spersonalizowane podejście do dobrego samopoczucia w domu. Wykonana z najwyższej jakości materiałów medycznych i ergonomicznie zaprojektowana, aby dopasować się do konturów twarzy, maska ​​zapewnia klinicznie sprawdzone zabiegi o jakości spa w przystępnej cenie — zapewniając moc zaawansowanej pielęgnacji skóry w zaciszu domu. Maska do twarzy do terapii światłem LED jest sprzedawana w cenie detalicznej 150 USD i jest już dostępna w przedsprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Do Europy ma trafić jeszcze w tym roku.

Rozszerzając swoją linię inteligentnego oświetlenia, Nanoleaf wprowadza również inteligentną wielokolorową lampę podłogową Matter Smart Multicolor Floor Lamp, niezbędny produkt do przekształcenia domu dzięki żywemu, konfigurowalnemu oświetleniu. Nowoczesna lampa, oferująca ponad 16 milionów kolorów, synchronizację muzyki i wyświetlacze gradientowe z żywymi scenami, charakteryzuje się ultra smukłą konstrukcją i mocnymi możliwościami oświetlenia, aby dodać idealną atmosferę do codziennych przestrzeni. Lampa podłogowa współpracuje również z przełącznikiem Sense+ firmy Nanoleaf, najnowszym czujnikiem ruchu i światła dziennego, aby zapewnić użytkownikom najbardziej płynne doświadczenie. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji Nanoleaf lub za pośrednictwem Matter przez Wi-Fi, aby ustawić harmonogramy dla większego komfortu i wygody. Inteligentna lampa podłogowa jest już dostępna w sprzedaży detalicznej w Europie w cenie 80 EUR i jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie nanoleaf.me.

Dla graczy i entuzjastów rozrywki PC Screen Mirror Lightstrip przenosi immersję na wyższy poziom. Zobacz, jak lustrzane odbicie ekranu w czasie rzeczywistym, dynamiczne efekty wielokolorowe i opcja synchronizacji muzyki przekształcają twoje wnętrze, zapewniając najbardziej dynamiczne wrażenia z rozrywki. Dzięki zygzakowatej konstrukcji, która umożliwia łatwe zginanie wokół ekranu, Lightstrip jest również zaprojektowany z myślą o bezproblemowym podłączeniu – wystarczy podpiąć Lightstrip do komputera i otworzyć aplikację Nanoleaf Desktop, aby natychmiast sparować urządzenie. Każdy pasek świetlny ma 2,5 m długości, można go przycinać, a użytkownicy będą mogli podłączyć dwa światła jednocześnie, aby uzyskać konfigurację z dwoma monitorami. Pasek świetlny PC Screen Mirror Lightstrip zostanie wprowadzony na rynek, również w Europie, w drugim kwartale 2025 roku.

Nanoleaf 4D V2 to druga generacja podobnego produktu, przeznaczonego dla telewizorów. Zapewnia inteligentniejszy, bardziej niezawodny i wizualnie oszałamiający sposób na podniesienie jakości rozrywki telewizyjnej, przenosząc konfigurację kopiowania ekranu na wyższy poziom dzięki ulepszonym specyfikacjom, projektowi produktu i nowemu procesowi instalacji. Dzięki nowej, ultralekkiej i giętkiej taśmie świetlnej 4D V2 oferuje użytkownikom najłatwiejszą konfigurację, eliminując potrzebę stosowania uchwytów narożnych. Ulepszenie obejmuje również bezpieczniejszy i dłuższy uchwyt kamery, umożliwiający kamerze przechwytywanie szerszych ekranów w celu optymalnego kopiowania. Ciesz się żywym, reaktywnym oświetleniem w czasie rzeczywistym jak nigdy dotąd – zmieniając sposób oglądania, grania i zanurzania się w ulubionych treściach. 4D V2 trafi do sprzedaży, również w Europie, w drugim kwartale 2025 roku.

Nanoleaf wprowadza również Nanoleaf Premium, nową subskrypcję oprogramowania immersyjnego, która przeniesie doświadczenia oświetleniowe na wyższy poziom. Dostępna wyłącznie w aplikacji Nanoleaf Desktop App, Nanoleaf Premium daje użytkownikom dostęp do nowych funkcji Orchestrator i Scenescapes. Orchestrator ulepsza wrażenia muzyczne, wykorzystując algorytmy wykrywania utworów w czasie rzeczywistym, aby tworzyć dynamiczne palety kolorów i animacje dostosowane do każdego utworu. W przeciwieństwie do funkcji Rhythm Nanoleaf, która reaguje na dźwięki otoczenia za pomocą mikrofonu, Orchestrator łączy się bezpośrednio ze źródłem dźwięku komputera, aby uzyskać najdokładniejsze wizualizacje muzyczne bez żadnych zakłóceń. Na chwile spokoju lub skupienia Scenescapes oferuje wciągający relaks. Łącząc zaawansowane efekty świetlne z kojącymi pejzażami dźwiękowymi, Scenescapes przekształca przestrzeń w oazę spokoju. Wybierz doświadczenia takie jak Plaża lub Kominek, aby się zrelaksować, skupić lub stworzyć idealną atmosferę do czytania, pracy lub odpoczynku. Nanoleaf Premium jest już dostępny za pośrednictwem aplikacji Desktop App, z bezpłatną ofertą próbną przez pierwszy miesiąc i 1,99 USD miesięcznie lub 19,99 USD rocznie.