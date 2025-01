Nasienie świętej figi w kinach od 21 lutego

Mohammad Rasoulof może stać się kolejnym wielkim reżyserem z Iranu. Asghar Farhadi zyskał konkurencję po ubiegłorocznej premierze The Seed of the Sacred Fig, czyli Nasienia świętej figi.

Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

Nasienie świętej figi do kin trafi 21 lutego. Dystrybutorem filmu jest M2 Films.