Sony przedstawia nowy, zaawansowany smartfon Xperia 1 VI

Firma Sony wprowadza flagowy smartfon Xperia 1 VI. Wyróżnikiem tego modelu jest teleobiektyw zmiennoogniskowy z zoomem optycznym do 7,1×. Zakres ogniskowych od 85 mm do 170 mm pozwala komfortowo rejestrować szczegółowe ujęcia z dużej odległości. Zaawansowana konstrukcja zapewnia wysoką, niezależną od ustawienia zoomu, jakość obrazu oraz profesjonalny wygląd portretów z eleganckim efektem bokeh. W obiektywie szerokokątnym 24 mm zastosowano przetwornik obrazu Exmor T do urządzeń mobilnych. Łączy on znakomite właściwości w słabym oświetleniu z szybkim systemem AF, efektywnie śledzącym ostrość dzięki szacowaniu postawy człowieka wspomaganemu przez sztuczną inteligencję.

Dzięki sztucznej inteligencji nową jakość zyskała także rozrywka. Obraz na ekranie smartfona Xperia 1 VI jest ulepszany przez opartą na AI technologię Powered by BRAVIA, która zapewnia taką samą jakość wyświetlania, jak telewizory Sony BRAVIA. Z myślą o lepszym dźwięku udoskonalono także głośniki.

Dzięki doświadczeniu firmy Sony w dziedzinie wyświetlaczy, dźwięku i gier mobilnych smartfon Xperia 1 VI jest w stanie przewyższyć oczekiwania rozrywkowe użytkownika. Wrażenie produktu klasy premium dopełnia możliwość pracy baterii nawet przez dwa dni.

Profesjonalne fotografie wspomagane przez AI

System przetwarzania oparty na sztucznej inteligencji i opracowany przez Sony przetwornik obrazu Exmor T do urządzeń mobilnych w obiektywie 24 mm sprawiają, że smartfon Xperia 1 VI pod względem poziomu szumu i dynamiki dorównuje jakością obrazu aparatom pełnoklatkowym. Osłabia zakłócenia i rozszerza zakres dynamiczny w słabym oświetleniu, a ponadto pozwala uzyskać filmową kolorystykę nagrań wideo.

Nowy optyczny teleobiektyw zmiennoogniskowy pokrywa zakres ogniskowych 85-170 mm, co oznacza zoom optyczny do 7,1×. Może też pracować w trybie makro, w którym minimalna odległość od obiektu wynosi 4 cm, a maksymalne powiększenie około 2×.

Zastosowanie zoomu optycznego ułatwia rejestrację odległych obiektów — na przykład portretowanych osób — w wysokiej rozdzielczości i znacznym powiększeniu. W trybie teleobiektywu makro pozwala natomiast utrwalać obrazy z wyraźnym efektem bokeh, które pod względem szczegółowości przewyższają zdolności nieuzbrojonego oka. Użytkownik może więc tworzyć ekspresywne obrazy z uchwyconymi najdrobniejszymi szczegółami, na przykład środka kwiatu.

Tylny aparat jest wyposażony w technologię AI rozpoznającą sylwetkę ludzką, która pozwala dokładnie utrzymywać ostrość nawet w trudnych warunkach — na przykład gdy między aparatem a obiektem pojawiają się jakieś przeszkody. To zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia stabilne i dokładne śledzenie, optymalizuje rejestrację obrazu w różnych środowiskach.

Nowa aplikacja aparatu

Nowością w smartfonie Xperia 1 VI jest znacznie zmieniona aplikacja aparatu z nowym, wygodnym w użyciu systemem obsługi. Wprowadzone ulepszenia ułatwiają posługiwanie się aparatem bez ograniczenia dostępności twórczych narzędzi, takich jak tryby fotografowania PSM czy dostosowywane ustawienia koloru „Wygląd kreatywny”. Co więcej, funkcja śledzenia dotykiem umożliwia teraz automatyczne ustawianie jasności i korygowanie kolorystyki, a nowy tryb wideo Pro pozwala szczegółowo regulować ustawienia filmów. W rezultacie użytkownicy dysponują łatwymi i intuicyjnymi w użyciu narzędziami do precyzyjnego fotografowania i filmowania.

Udoskonalony wyświetlacz o większej jasności

Zastosowany w smartfonie Xperia 1 VI wyświetlacz Powered by BRAVIA wykorzystuje technologię remasteringu z użyciem sztucznej inteligencji, zapewniającą wyższy kontrast, lepsze kolory i wyraźniejszy obraz. Technologia ta działa podczas odtwarzania własnych materiałów i treści z serwisów streamingowych.

Aby ułatwić oglądanie w jasnych miejscach, o 50% zwiększono jasność wyświetlacza. Nowa funkcja „Widoczność w słońcu” poprawia widzialność obrazu na zewnątrz budynków. Jej działanie polega nie tylko na rozjaśnianiu obrazu, lecz także na przetwarzaniu go z użyciem sztucznej inteligencji. Prowadzona w czasie rzeczywistym analiza klatek i jasności w otoczeniu pozwala uniknąć prześwietlenia najjaśniejszych fragmentów.

Doskonały dźwięk z głośników i słuchawek

Nowy, zaawansowany obwód audio do podłączenia słuchawek przewodowych z wtykiem 3,5 mm, innowacyjne technologie audio i nowe głośniki o lepszych parametrach sprawiają, że smartfon Xperia 1 VI nadaje należytą przestrzenność, klarowność i jakość muzyce odtwarzanej przez słuchawki przewodowe, słuchawki bezprzewodowe lub pełnowymiarowe głośniki stereofoniczne.

Znacznie ulepszono głośniki smartfona. Ograniczenie zniekształceń przy dużej głośności i optymalizacja odtwarzania niskich częstotliwości przełożyły się na wzrost ciśnienia akustycznego. W rezultacie dźwięk nabrał dodatkowej mocy i intensywności.

Smartfon Xperia I VI obsługuje najnowsze technologie i formaty audio, takie jak High-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless, LDAC, Bluetooth LE Audio (Low Energy) czy Snapdragon Sound. Użytkownicy wybranych modeli słuchawek bezprzewodowych mogą włączyć tryb AAC (Advanced Audio Coding) Connection, który poprawia jakość dźwięku między innymi w gwarnym otoczeniu miejskim, zapewniając niezakłóconą przyjemność ze słuchania muzyki.

Największa wydajność baterii w całej serii Xperia 1

Pojemna i wydajna bateria 5 000 mAh została obliczona na dwa dni typowego użytkowania Mimo to smartfon jest lekki i ma mniejszą grubość niż poprzednie modele Xperia. Zastosowanie technologii chłodzenia vapour chamber, nowego wyświetlacza o niskim poborze mocy i specjalnej, energooszczędnej technologii umożliwia ciągłe odtwarzanie filmów przez ponad 36 godzin — dwa razy dłużej niż w przypadku poprzednich modeli[ix].

Smartfon Xperia 1 VI wyróżnia się także szybkością ładowania: jego bateria osiąga poziom 50% w ciągu zaledwie 30 minut. Funkcje ochrony baterii i ładowania adaptacyjnego Xperia zapobiegają jednak przeciążaniu ładowanej baterii, która dzięki temu zachowuje dobry stan przez cztery lata. Xperia 1 VI obsługuje też najnowszy standard szybkiej łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7.

Wydajność w twórczych zastosowaniach

Procesor Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform otwiera nową erę możliwości. Zwiększa potencjał sztucznej inteligencji w smartfonie Xperia 1 VI i zapewnia niezrównaną wydajność podczas używania aparatu, słuchania, grania i wyświetlania.

Funkcja optymalizacji liczby klatek na sekundę dynamicznie dostosowuje obciążenie procesora i liczbę klatek na sekundę do środowiska gry. Ulepszone funkcje dotykowe umożliwiają wybór trzech szybkości śledzenia i dwóch poziomów dokładności stuknięć. Zapewnia to znakomite warunki zarówno do grania, jak i strumieniowych transmisji, gdy kluczowe znaczenie ma czas reakcji. Szybkość i płynność gry i odtwarzania filmów to również zasługa procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mobile i Snapdragon Elite Gaming.

Wyrafinowany, charakterystyczny w dotyku design

Tył obudowy smartfona Xperia 1 VI ma specjalną fakturę, która ułatwia trzymanie i zapewnia wygodę, funkcjonalność i atrakcyjny wygląd. Dzięki mikrowypukłościom na szkle i matowemu wykończeniu przewyższa inne materiały odpornością na powstawanie śladów po palcach czy porysowanie powierzchni.

Aparat ma mocną, metalową podstawę, która zapewnia wytrzymałość i małe wymiary. Jego stylistyka oraz kolor ściśle harmonizują z urządzeniem, nadając mu spójny, wyrafinowany wygląd.

Smartfon jest dostępny w kilku kolorach pasujących do różnych stylów: czarnym, platynowo-srebrnym i khaki.

Stylowa osłona z podpórką do smartfona Xperia 1 VI (XZ-CBEC)

Dedykowana osłona smartfona Xperia 1 VI ma umieszczony u dołu uchwyt, który ułatwia trzymanie urządzenia i uzyskanie stabilnych ujęć. Do osłony można doczepić dostarczany w zestawie pasek z pierścieniem, który jeszcze bardziej zwiększa stabilność. Zintegrowana podpórka pozwala ustawić urządzenie poziomo lub pionowo. Tył osłony ma taką samą fakturę jak sam smartfon Xperia 1 VI, dzięki czemu jej użycie nie pogarsza oryginalnego designu. Osłona jest dostępna w trzech wersjach kolorystycznych dopasowanych do smartfona i powstaje częściowo z tworzywa SORPLAS.

Dostępność

Smartfon Xperia 1 VI trafi do sprzedaży w drugiej połowie maja.