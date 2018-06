Najciekawsze zegarki mechaniczne Baselworld 2018

Jak co roku, na targach Baselworld 2018 zaprezentowano najnowsze czasomierze sygnowane przez światowej sławy producentów. Wybraliśmy dla ciebie te najbardziej stylowe i funkcjonalne.

N omos Glashütte Autobahn

Ten automatyczny zegarek zawdzięcza swoją nazwę i sportowy charakter tarczy wzorowanej na zegarach samochodowych. Jego sercem jest zupełnie nowy, ultracienki mechanizm z datownikiem DUW 6101 o średnicy 41 mm. Minimalistyczna tarcza wyposażona jest w niewielkie okienko, przez które można zobaczyć wypisane na mechanizmie daty. Zegarek dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym, granatowym i dwukolorowym. „Uwielbiam prędkość” – mówi projektant Glashütte Autobahn, Werner Aisslinger, którego prace można podziwiać w najważniejszych muzeach sztuki nowoczesnej w Nowym Jorku, Paryżu i Londynie. To nie jedyna ciekawa propozycja od Nomosa: zestaw kwadratowych zegarków Tetra Petit Four łączy nowoczesną, pastelową kolorystykę z tarczą w stylu retro.

16 000 PLN, www.nomos-glashuette.com

Bell & Ross BR03-94 Horolum

Trudno znaleźć producenta lepiej rozumiejącego stylistykę zegarków lotniczych niż Bell and Ross. Kultowa kwadratowa koperta o ostrych, zdecydowanych liniach, przyciąga wzrok i budzi szacunek. Model Horolum został ozdobiony delikatnymi wstawkami z intensywnie fosforyzującego materiału Super-LumiNova C3 na wskazówkach i cyferblacie. Ich kolor zainspirowany został światłami naprowadzającymi pilotów na pas lądowania, dzięki czemu zegarek jest czytelny również w ciemności. Siostrzany model Horoblack wygląda tak samo, jednak różni się barwą detali – zamiast zielonkawego barwnika został on ozdobiony czarnym, fluorescencyjnym wykończeniem. Obydwa zegarki to edycja ściśle limitowana: powstanie tylko 500 egzemplarzy Horoblum i 999 Horoblack.

14 700 PLN, www.bellross.com

Mondaine Helvetica Regular Smartwatch

Trzy lata od wydania pierwszego klasycznie wyglądającego hybrydowego smartwatcha Mondaine, na rynek trafia jego następca. Pod względem designu Helvetica Regular nie odbiega od innych zegarków dostępnych w ofercie producenta, jednak w jego wnętrzu kryje się zaawansowana technologia. Nowy hybrydowy smartwatch wykorzystuje technologię opracowaną przez MMT, autora otwartej platformy dla smartwatchy, która umożliwia sparowanie zegarka ze smartfonem na iOS lub Androidzie. Helvetica Regular wyposażony został ponadto w możliwość odbioru notyfikacji ze smartfona, mierniki aktywności i funkcję analizy snu. Klasyczny design uzupełniony jest przez mocną, wytrzymującą dwa lata ciągłego użytkowania baterię.

2 800 PLN, www.mondaine.com

Tudor Black Bay Fifty-Eight

Najmniejszy spośród popularnej serii zegarków Black Bay, Fifty-Eight wyposażony jest w kopertę o średnicy 39 mm. Jego nazwa nawiązuje do roku 1958, w którym Tudor wyprodukował swój pierwszy model przeznaczony dla nurków. Jego największą ozdobą jest nietypowa, subtelna kompozycja kolorystyczna – połączenie bieli i złota na czarnym tle cyferblatu kontrastuje ze stalowo-czarną kopertą. Te drobne akcenty sprawiają, że zegarek prezentuje się bardzo retro, w szczególności w połączeniu z brązowym, skórzanym paskiem lub stalową bransoletą. Wykonana z nierdzewnej stali koronka, ozdobiona jest logiem producenta. Fifty-Eight wyposażony jest w mechanizm Calibre MT5402, mniejszy niż te wykorzystane w innych zegarkach Black Bay, ale i tak całkiem potężny – należy nakręcać go jedynie co 70 godzin.

12 000 PLN, www.tudorwatch.com

Hublot Big Bang Sapphire Tourbillon

Po co komu zegarek z pięknym, skomplikowanym mechanizmem, skoro i tak ukryty jest on pod tarczą? Hublot znalazł na to sposób: wszystkie zewnętrzne elementy czasomierza zostały wykonane z przezroczystego materiału. Koperta i cyferblat uformowane są w krystalicznym szkle szafirowym, co w połączeniu z transparentnym paskiem, sprawia niesamowite wrażenie. Mechanizm zegarka wydaje się unosić w szklanej kuli, a delikatnie opalizujące cyfry i wskazówki potęgują wrażenie lekkości i delikatności. Podoba nam się również Hublot Big Bang MP-11, dla odmiany wykonany z włókna węglowego. Koperta wzmocniona jest włóknami żywicy i uformowana na kształt silnika samochodu wyścigowego.

Cena nieznana, www.hublot.com

Rolex GMT-Master II

Klasyczny model w nowej oprawie. Miłośnicy Roleksów już od dłuższego czasu prosili producenta o stworzenie stalowej wersji z kultowym, dwukolorowym wykończeniem w barwach Pepsi. Rolex nareszcie wsłuchał się w głos fanów: nowy GMT-Master otrzymał odświeżoną kopertę i zupełnie nową bransoletę. Wewnątrz znajduje się mechanizm 3285, zoptymalizowany pod względem precyzji, wydajności działania oraz odporności na wstrząsy i działanie pól magnetycznych. Jeśli ten design jest dla ciebie zbyt skromny, już wkrótce na rynek trafi specjalna edycja Rolex Cosmograph Daytona, wykonana z 18-karatowego złota. Cyferblat otoczony będzie szafirami barwionymi na kolory tęczy, a kopertę ozdobi 56 klasycznie szlifowanych diamentów.

39 200 PLN, www.rolex.com