Firma Dyson opublikowała wyniki swojego corocznego globalnego badania dotyczącego kurzu, analizującego nawyki porządkowe i zachowania oraz nasze zrozumienie zagadnienia kurzu domowego i jego potencjalnego wpływu na nasze samopoczucie.

Zespół mikrobiologów z firmy Dyson od niemal 20 lat zajmuje się badaniem kurzu z różnych części świata – od cząstek o średnicy 70 mikronów, czyli szerokości ludzkiego włosa, aż po takie, które mierzą zaledwie 0,1 mikrona, a zatem są wielkości wirusów. W laboratoriach Dyson są także hodowane roztocza kurzu domowego, dzięki czemu naukowcy mogą zbierać ich odchody i analizować zawarte w nich alergeny. Tylko dzięki tak rozległym badaniom, inżynierowie z firmy Dyson mogą nieustannie tworzyć nowe technologie w zakresie odkurzaczy, które poradzą sobie lepiej z warunkami napotkanymi w prawdziwym świecie.

Badanie Global Dust Study, w którym wzięło udział ponad 30 000 respondentów z 39 krajów, wykazało globalny spadek regularności sprzątania po pandemii. 55% ankietowanych Polaków przyznało, że sprząta tylko wtedy, gdy pojawia się widoczna warstwa kurzu lub brudu – to o 21% więcej niż rok temu. Co więcej, 41% badanych zadeklarowało, że sprząta regularnie według ustalonego grafiku – ten odsetek spadł o 15% w stosunku do poprzedniego roku, co również wskazuje na to, że mniej konsekwentnie dbamy o porządki.

„Pandemia COVID-19 pokazała nam, że regularne sprzątanie jest potrzebne, aby utrzymać zdrowe środowisko domowe”, zauważa Monika Stuczen, mikrobiolog z firmy Dyson. „Znaczący wzrost liczby osób, które zabierają się do sprzątania dopiero wtedy, gdy widzą kurz, stanowi powód do niepokoju, jako że wiele elementów kurzu – m.in. bakterie, odchody roztoczy kurzu domowego i pyłki – ma mikroskopijne rozmiary, więc nie da się ich dostrzec gołym okiem.

Co wiemy o kurzu…

Badanie firmy Dyson pokazało, że poziom wiedzy na temat składu kurzu domowego, a więc tego, czego chcemy się pozbyć, jest w społeczeństwie niski. Warto podkreślić, że w 55% gospodarstw domowych na świecie mieszkają osoby z alergiami, jednak mało kto pamięta o obecności powszechnych alergenów w kurzu. Jedynie co drugi badany Polak (51%) zdaje sobie sprawę, że kurz może zawierać pyłki roślin, a 37% – że mogą w nim występować odchody roztoczy.

…i jego skutecznym usuwaniu

Głównym powodem, dla którego ludzie chcą pozbyć się kurzu, jest zapewnienie sobie zdrowego środowiska domowego. Wielu osobom wydaje się, że wystarczy zebrać kurz i brud, jednak odkurzanie mija się z celem, jeśli nie towarzyszy mu dokładna filtracja.

Istnieje wiele odkurzaczy, które część wciągniętego kurzu uwalniają z powrotem do środowiska, ponieważ mają nieodpowiednie filtry lub są nieszczelne. Firma Dyson wie, że dobry odkurzacz powinien nie tylko wciągać, ale i zatrzymywać kurz, wydmuchując czyste powietrze. O czystości wydmuchiwanego powietrza decyduje system filtracji – dzięki właściwej konstrukcji filtra, określonym drogom przepływu powietrza i uszczelnieniu odkurzacza, zebrany kurz nie trafia z powrotem do pomieszczenia.

Badanie firmy Dyson pokazało, że ogólna wiedza na temat filtrów jest w społeczeństwie niezadowalająca: choć podczas pandemii dużo na ten temat mówiono, tylko 38% ankietowanych Polaków twierdzi, że wie, czym jest HEPA (High Efficiency Particulate Air).

Filtr HEPA vs. produkt HEPA

Powszechne jest błędne wyobrażenie, że każde urządzenie wyposażone w filtr HEPA można nazwać produktem HEPA. Według ASTM, wiodącej międzynarodowej organizacji opracowującej normy, nie wystarczy zamontowany za silnikiem filtr w odpowiednim standardzie. Jedynie wtedy, gdy każdy filtr oraz uszczelnienie całego urządzenia spełnia standard HEPA, można uznać je za produkt HEPA.

Niektórzy producenci twierdzą, że używają filtrów HEPA, jednak ze względu na nieodpowiednie uszczelnienie, brudne powietrze i tak omija filtr, trafiając z powrotem do pomieszczenia. Inni testują tylko skuteczność filtra, a nie całego urządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność filtracji każdego urządzenia jest wypadkową współpracy wszystkich jego części, podzespołów i układów. Jedynie gdy zostaną one odpowiednio zaprojektowane i przetestowane, urządzenie może wykorzystać pełen potencjał filtrów.

Inżynierowie z firmy Dyson od trzech dekad zajmują się tworzeniem filtrów i uszczelnień, aby mieć pewność, że urządzenia wyłapują nie tylko widoczny, ale także niedostrzegalny gołym okiem kurz. Nasze odkurzacze bezprzewodowe są w pełni szczelne i wyposażone w zaawansowany system pięciostopniowej filtracji, co sprawia, że wychwytują 99,99% cząstek o średnicy nawet do 0,1 mikrona.

„Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja globalnego badania kurzu będzie stanowić dalszą zachętę dla ludzi do zastanowienia się nad tym, co może znajdować się w kurzu domowym i jak może on wpływać na samopoczucie domowników. Najlepszym sposobem na pozbycie się kurzu jest korzystanie z odkurzacza ze skuteczną filtracją i odpowiednim uszczelnieniem – jedynie wtedy możemy mieć pewność, że zebrany brud pozostanie w środku.” – Monika Stuczen, mikrobiolog z firmy Dyson.