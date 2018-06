TEST: Jabra Elite Sport

Wiele osób ma duże opory przed założeniem prawdziwie bezprzewodowych słuchawek na trening – w końcu to takie małe, może wypaść z uszu i się zgubić, a podczas biegu i tak wszystko zagłuszą odgłosy otoczenia. Jabra Elite Sport powstały właśnie z myślą o takich niezdecydowanych osobach. Słuchawki te nadają się bowiem nie tylko do umilania codziennych ćwiczeń, ale także do zwiększenia efektywności treningu i poprawy naszych wyników.

Ta ostatnia funkcjonalność wynika z dodatkowych czujników zamontowanych w Jabra Elite Sport. Podczas ćwiczeń sprzęt monitoruje pracę serca i pułap tlenowy, a wyniki w czasie rzeczywistym przesyłane są do aplikacji Jabra Sport Life (dostępnej w wersji na iOS i Androida). Za jej pomocą łatwo kontrolować, na jakim poziomie utrzymuje się nasze tętno, co jest szczególnie istotne podczas ćwiczeń typu cardio lub interwałowych. Aplikacja ma także przydatną funkcję trenera personalnego, który poprzez słuchawki informuje nas, czy utrzymujemy optymalne tempo i jak długo powinniśmy jeszcze ćwiczyć. To fajna opcja dla osób, które nie cierpią biegać na siłowni pod okiem trenera.

Jabra Elite Sport różnią się od innych prawdziwie bezprzewodowych słuchawek wyjątkowo stabilną konstrukcją. Miękkie, lekko sprężyste haczyki EarWing pomagają „zamontować” je w uszach na dobre, a wyprofilowana silikonowa końcówka dobrze przylega do kanału słuchowego. Dzięki temu Elite Sport niestraszna jest nawet intensywna joga, do naszych uszu nie docierają dźwięki z zewnątrz, a do innych osób – słuchana przez nas muzyka. Jeśli trenujemy na świeżym powietrzu, przydatny może okazać się tryb podsłuchiwania, który przepuszcza więcej odgłosów otoczenia. Uruchamia się go za pomocą przycisku umieszczonego w dolnej części prawej wkładki.

W ogóle obsługa Elite Sport jest bardzo komfortowa – poziomem głośności i utworami sterujemy za pomocą lewej jednostki, funkcje dodatkowe obsługiwane są z poziomu prawej, a całego systemu uczymy się w pięć minut. Słuchawki są ponadto odporne na pył, przypadkowe zamoczenie i zapocenie.

Również pod względem brzmienia nie ma powodów do narzekania. Elite Sport dostarczają do uszu bogaty, mocno basowy dźwięk o przyjemnie ciepłej barwie. Szczególnie dobrze brzmią w nich nowoczesne gatunki muzyczne z wyraźnym beatem – idealna muzyka do ćwiczeń. Wbudowany akumulator starcza na cztery godziny pracy, ale można je doładować za pomocą etui pełniącego rolę stacji dokującej. Miłym drobiazgiem jest fakt, że wkładki automatycznie wyłączają się po włożeniu do etui i włączają po wyjęciu.

Jabra Elite Sport to sprzęt jak najbardziej godny polecenia. Owszem, cena na początku może odstraszać, ale warto pamiętać, że za 1 100 złotych otrzymamy nie tylko świetnie grające słuchawki, ale także wszechstronny gadżet fitness.

SPECYFIKACJA