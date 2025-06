TEST: Nanoleaf Matter Smart Multicolor Floor Lamp

W świecie inteligentnego oświetlenia Nanoleaf jest dobrze znaną marką. Firma ta jednak zawsze szła nieco inną ścieżką niż konkurencja – bardziej designerską i eksperymentalną. Najnowsza lampa podłogowa Nanoleaf Matter Smart Multicolor Floor Lamp tylko to potwierdza. Nie jest to zwykłe oświetlenie – to świetlny manifest nowoczesnego życia, sztuka użytkowa, która równie dobrze odnajdzie się w salonie minimalistycznego apartamentu, jak i w pokoju gracza czy kreatywnym studiu.

Design lampy jest oszczędny, ale niepozbawiony charakteru. To smukła, pionowa konstrukcja typu light bar z miękko rozproszonym światłem, stojąca na niskiej, stabilnej podstawie. Świeci w pełnym zakresie kolorów RGBW, a jej podświetlenie jest równomierne i przyjemnie rozproszone – idealne do tworzenia atmosfery. Nie służy do czytania, ale do budowania tła, akcentowania przestrzeni, oddziaływania na nastrój.

W codziennym użytkowaniu lampa zachwyca płynnymi przejściami kolorów i dynamicznymi animacjami, które zmieniają się zgodnie z wybraną sceną, porą dnia, a nawet… rytmem muzyki. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i funkcji Music Visualizer, światło pulsuje i tańczy w rytm dźwięków, tworząc efektowną scenografię wieczornych spotkań czy samotnych sesji relaksacyjnych.

Wprowadzenie obsługi standardu Matter to duży krok dla Nanoleaf – i ogromny plus dla użytkowników. Dzięki temu lampa może być sterowana z poziomu niemal każdego popularnego ekosystemu smart home: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa i Samsung SmartThings. Co ważne, obsługa odbywa się lokalnie, bez potrzeby logowania się w chmurze producenta, co przekłada się na szybkość reakcji i większe bezpieczeństwo danych.

Parowanie lampy z domową siecią i aplikacją Nanoleaf zajmuje dosłownie kilka minut. Połączenie przez Wi-Fi i Thread działa stabilnie. Sama aplikacja oferuje gotowe sceny, możliwość tworzenia własnych kompozycji świetlnych, harmonogramy, automatyzacje i dostęp do funkcji grupowania urządzeń Nanoleaf w jednym pomieszczeniu. Nadal jednak jestem zdania, że przydałby się jej redesign od podstaw.

Jakość światła generowanego przez lampę jest znakomita. Kolory są żywe, nasycone i dobrze zbalansowane, bez zimnego, nieprzyjemnego odcienia bieli, który potrafi odstraszyć w tańszych rozwiązaniach RGB. Ciepłe odcienie bursztynu, głębokie błękity, dynamiczne róże – wszystko wygląda bardzo naturalnie. W ciemnym pomieszczeniu lampa potrafi zbudować atmosferę porównywalną z obecnością świec lub kominka, ale w nowoczesnym, estetycznym wydaniu.

Choć moc świetlna nie pozwala na oświetlenie całego pomieszczenia jak klasyczna lampa sufitowa, to jako źródło światła ambientowego – w tle telewizora, obok fotela, przy łóżku – sprawdza się znakomicie.

Lampę wykonano z solidnych materiałów – metalowej kolumny i dobrze wyważonej podstawy. Montaż sprowadza się do połączenia trzonu z bazą, a całość sprawia wrażenie bardzo stabilnej i przemyślanej konstrukcji. Dzięki smukłej sylwetce lampa z łatwością wpasowuje się w przestrzeń, nie dominując jej, ale dyskretnie ją wzbogacając.

W zestawie nie znajdziemy fizycznego pilota bezprzewodowego, co może być drobnym minusem dla osób nieprzekonanych do pełnego sterowania aplikacją lub panelem sterowania wbudowanym na przewodzie. Możliwość aktywacji najważniejszych funkcji za pomocą asystenta głosowego też jest miłym akcentem.

Nanoleaf Matter Smart Multicolor Floor Lamp to produkt dla świadomych użytkowników – osób, które cenią zarówno styl, jak i technologię. Dobrze odnajdzie się w nowoczesnych wnętrzach, przestrzeniach kreatywnych, pokojach dziecięcych czy salonach pasjonatów estetyki smart home. Towarzysząca od jakiegoś czasu Nanoleaf znacząco korzystniejsza polityka cenowa sprawia, że lampa będzie doskonałym dodatkiem do każdego wnętrza, które ma mówić coś więcej o jego mieszkańcu.

Specyfikacja

CENA 339 PLN

339 PLN STEROWANIE aplikacja, Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings

aplikacja, Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi, Thread, Bluetooth

Wi-Fi, Thread, Bluetooth STANDARDY pełne wsparcie Matter

pełne wsparcie Matter ZASILANIE sieciowe

sieciowe MATERIAŁ metal i tworzywo ABS

metal i tworzywo ABS WYMIAR ok. 140 cm wysokości