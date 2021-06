Moshi prezentuje dwie nowe ładowarki bezprzewodowe

Produkty Moshi zadają kłam twierdzeniu, że ładowarki nie mogą wyglądać dobrze. Do oferty marki dołączyły właśnie dwie nowe propozycje – składana stacja ładowania do Apple Watcha i praktyczna płytka indukcyjna dla dwóch sprzętów jednocześnie.

Flekto Compact została stworzona z myślą o podróżnikach. To najmniejsza na świecie stacja ładująca do Apple Watcha, której położenie można regulować w zakresie od 0 do 75 stopni w pionie. Dzięki praktycznej, składanej konstrukcji oraz magnetycznemu zabezpieczeniu wbudowanego kabla zasilającego, jej transport jest wyjątkowo wygodny – ładowarka mieści się w kieszeni. Co najważniejsze, Flekto Compact potrafi pracować w trybie Przy Łóżku, w którym smartwatch przyjmuje rolę zegarka nocnego z budzikiem. Gumowana baza i aluminiowy szkielet zadbają o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu. Urządzenie kosztuje 55 EUR (ok. 245 PLN) i jest dostępne na oficjalnej stronie producenta.



Jeśli dysponujemy większą liczbą urządzeń do podładowania, możemy natomiast wybrać podwójną płytkę ładującą Sette Q. Ładowarka pokryta została tkaniną z gumowanymi elementami, dzięki czemu dobrze wygląda i skutecznie chroni urządzenia przed zsunięciem się z niej w trakcie uzupełniania baterii. Potrafi ona ładować nasze gadżety z mocą 15 W za pomocą wydajnych modułów Dual Q-Coil. Jednocześnie obsłuży ona 2 urządzenia bezprzewodowe i jedno przewodowe, które podłączymy doń za pomocą umieszczonego z przodu portu USB-C 5 W. Całość wepniemy do dowolnego wejścia USB-A za pomocą dołączonego przewodu. Sette Q kosztuje 100 EUR (ok. 445 PLN) i już wkrótce będzie dostępna w sprzedaży.