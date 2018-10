Palm prezentuje dodatkowego smartfona

Czas na kolejny odcinek serii „gadżety, których nikt się nie spodziewał”. Naszym dzisiejszym bohaterem będzie Palm Phone, czyli miniaturowy telefon służący jako… akcesorium do dużego smartfona.

Telefony Palm były jednymi z pierwszych smartfonów na rynku, ale z czasem należąca do HP marka została zamknięta i zapomniana. Teraz firma powraca z dość nietypowym urządzeniem. Palm Phone to niewielki telefon z wyświetlaczem o przekątnej 3,3 cala, którego główną funkcją ma być uzupełnianie funkcjonalności naszego głównego telefonu. Po sparowaniu urządzeń Palm przejmuje część funkcji dużego smartfona: wyświetla notyfikacje, obsługuje połączenia i służy jako prosty tracker fitness. Jego najważniejszą funkcją jest aktywowany po wygaszeniu wyświetlacza Life Mode – tryb, w którym wszystkie przychodzące połączenia i powiadomienia są wyciszone do momentu ponownego odblokowania ekranu. Ma on pomóc użytkownikom odpocząć od natłoku informacji, jednocześnie nie odcinając ich całkowicie od świata.

Palm może działać również jako samodzielny smartfon: napędzają go procesor Snapdragon 435, 3 GB RAM i bateria o pojemności 800 mAh, a do dyspozycji użytkownika oddano 32 GB pamięci wewnętrznej i Androida 8.1 Oreo. Telefon otrzymał również aparat tylny 12 Mpix i przedni 8 Mpix. Palm Phone wyceniony został na 350 USD (ok. 1 300 PLN). Na chwilę obecną jego dystrybucja jest ograniczona do oferty jednego operatora sieci komórkowej w Stanach Zjednoczonych, ale być może w przyszłości on lub jego następcy będą dostępni także na innych rynkach. Ciekawe, ilu nabywców skusi się na wypróbowanie tego smartwatcha w skórze telefonu…