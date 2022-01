PocketBook Basic Lux 3 oficjalnie

Jeśli na twojej liście postanowień noworocznych znalazła się pozycja „czytać więcej książek”, w jej wypełnieniu pomoże ci czytnik ebooków. PocketBook wprowadza do sprzedaży niedrogi, ale funkcjonalny czytnik Basic Lux 3, idealny dla wszystkich moli książkowych.

Urządzenie otrzymało 6-calowy wyświetlacz E-Ink Carta o rozdzielczości 1024 x 758 px, zapewniający taki sam komfort czytania, co papierowe książki. Podświetlenie SMARTlight umożliwia pochłanianie powieści w ciemności – oprócz jasności ekranu, możemy dostosować także jego temperaturę barwową. Czytnik jest przy tym lekki (waży zaledwie 155 g) i smukły, dlatego naszą prywatną bibliotekę możemy zawsze mieć pod ręką.

PocketBook Basic Lux 3 został wyposażony w 8 GB pamięci wewnętrznej, którą rozszerzymy za pomocą karty microSD. Obsługuje on wszystkie najpopularniejsze formaty ebooków, w tym EPUB, MOBI, PDF, RTF czy DOCX, a także wyświetla obrazy JPEG, BMP, PNG i TIFF. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi i 512 MB RAM-u, urządzenie błyskawicznie ładuje książki i odświeża strony.

Jedno ładowanie czytnika starczy na nawet miesiąc pracy. Dodatkowo, Basic Lux 3 może łączyć się z siecią przez Wi-Fi, co umożliwia szybkie przesyłanie nowych powieści na urządzenie za pomocą chmury PocketBook Cloud, funkcji Send-to-PocketBook i usługi Dropbox PocketBook.

Nowa propozycja PocketBook trafi do sprzedaży już w przyszłym tygodniu. Jak na to, co potrafi, została ona atrakcyjnie wyceniona – za czytnik zapłacimy jedynie 500 PLN.