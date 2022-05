Firma Sony zapowiedziała nowy smartfon Xperia 1 IV. Model ten zaprojektowano z myślą o osobach, które poszukują najnowocześniejszych technologii przetwarzania obrazu, zaawansowanych funkcji do gier i wysokiej klasy rozwiązań audio, a także kompaktowej konstrukcji i nowoczesnego designu.

Aby autorzy filmów i zdjęć mogli utrwalać różnorodne treści, Xperia 1 IV jest wyposażona w trzy obiektywy: superszerokokątny 16 mm, szerokokątny 24 mm oraz nowy, unikatowy teleobiektyw 85–125 mm z prawdziwym zoomem optycznym.

We wszystkich obiektywach zastosowano 12-megapikselowy przetwornik obrazu Exmor RS do urządzeń mobilnych, umożliwiający odczyt do 120 klatek na sekundę. Właściwość ta pozwala nagrywać obraz 4K przy 120 kl./s i odtwarzać nagrania w nawet pięciokrotnie zwolnionym tempie. Wszystkie obiektywy umożliwiają również fotografowanie z użyciem funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym oraz ustawiania ostrości na oko w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić dokładne ustawianie i śledzenie ostrości w słabym świetle, Xperia 1 IV wykorzystuje informacje o głębi z czujnika iToF 3D oraz wykrywanie obiektów oparte na sztucznej inteligencji.

Nowy model jest wyposażony w optykę firmy ZEISS, skalibrowaną specjalnie do produktów smartfonów Xperia. Powłoka ZEISS T* na wszystkich obiektywach aparatu z tyłu osłabia refleksy, przez co przyczynia się do lepszego odwzorowania obrazu i poprawy kontrastu.

Aparat z przodu również wyposażono w 12-megapikselowy przetwornik Exmor RS do urządzeń mobilnych. Jest on większy niż w poprzednim modelu, dzięki czemu uzyskano redukcję zakłóceń w ciemnych miejscach i możliwość wykonywania autoportretów w jakości 4K HDR.

Tworzenie niezwykłych materiałów wideo

Wszystkie obiektywy umożliwiają filmowanie obrazu 4K HDR przy 120 kl./s, co pozwala utrwalać szybki ruch i tworzyć sekwencje w nawet 5-krotnie zwolnionym tempie. W uzyskaniu płynnego, stabilnego obrazu pomaga najnowszy stabilizator obrazu Optical SteadyShot z technologią FlawlessEye. Podczas nagrywania materiałów wideo obsługiwana jest także technologia ustawiania ostrości na oko Eye AF i śledzenie obiektów. W rezultacie użytkownik może utrzymywać ostrość na obiekcie i poświęcić więcej czasu na kompozycję ujęcia.

Strumieniowe transmisje na żywo w dowolnym momencie i z każdego miejsca

Xperia 1 IV upraszcza strumieniową transmisję na żywo, a zarazem poprawia jej jakość. Jeśli podczas streamingu włączony jest tryb Videography Pro, można używać funkcji Eye AF i śledzenia obiektów. Oprócz tego użytkownik może transmitować wysokiej jakości obraz filmowy ze zgodnego aparatu Alpha, wykorzystując smartfon Xperia 1 IV w roli zewnętrznego monitora. Po dodaniu monitora do vlogowania Sony możliwe staje się użycie aparatu z tyłu i uzyskanie jeszcze wyższej rozdzielczości.

Fotografowanie z użyciem technologii z aparatów Alpha

Smartfon Xperia 1 IV jest wyposażony w wysokiej jakości teleobiektyw z zoomem optycznym oraz zaawansowaną technologię automatycznej regulacji ostrości, dzięki którym wykonuje znakomite zdjęcia z pięknym efektem bokeh. Wszystkie trzy obiektywy pozwalają używać funkcji Real-Time Eye AF i wykonywać zdjęcia seryjne HDR z szybkością 20 kl./s, z automatyką ekspozycji i ostrości (AE/AF). Umożliwia to wykonywanie portretów ludzi i zwierząt nawet podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów i w trudnych warunkach. Funkcja balansu bieli AI zapewnia natomiast prawidłowe kolory i realistyczne rezultaty podczas fotografowania w trudnym oświetleniu.

Najlepsze warunki do grania na smartfonie

Zaawansowane funkcje dla graczy obejmują wyświetlacz odświeżany z częstotliwością 120 Hz oraz osłabianie rozmycia obiektów w ruchu i reakcje na dotyk z częstotliwością 240 Hz. W trybie Pomocnik gracza dostępna jest dodatkowo funkcja zwiększania niskiego poziomu gamma (L-γ raiser), korektor dźwięku i optymalizacja czatu głosowego.

Smartfon Xperia 1 IV ma także funkcję „RT record”, która w chwili naciśnięcia przycisku utrwala rozgrywkę z poprzednich 30 sekund, ułatwiając udostępnienie jej przebiegu. W trybie Pomocnik gracza można również transmitować na żywo przebieg rozgrywki. Podczas transmisji gracz może czytać komentarze widzów i komunikować się z nimi w czasie rzeczywistym.

Nowa Xperia 1 IV tworzy też lepsze warunki do strumieniowej transmisji na żywo przez komputer, ponieważ miksuje wszystkie dźwięki — głos gracza, muzykę do gry i czat z innymi graczami — po czym przesyła je jednym przewodem do komputera. Smartfon Xperia 1 IV został wybrany jako oficjalne urządzenie światowego turnieju e-sportowego PUBG MOBILE 2022.

Autentyczne brzmienie muzyki

Smartfon Xperia 1 IV zaprojektowano, by zapewnić autentyczne wrażenia przy słuchaniu. Służy temu między innymi optymalizacja dźwięku, którą przeprowadzono we współpracy z Sony Music Entertainment. W celu poprawy jakości basu zastosowano nowe głośniki stereofoniczne, przystosowane również do odtwarzania dźwięku 360 Reality Audio (360RA). Funkcja 360 Reality Audio Upmix przekształca z kolei dźwięk stereofoniczny na wielokanałowy, taki jak 360RA. Dzięki systemowi DSEE Ultimate dźwięk z serwisów streamingowych jest zbliżony jakością do nagrań o wysokiej rozdzielczości.

Profesjonalne nagrania dzięki Music Pro

Nowa funkcja Music Pro umożliwia dokonywanie profesjonalnych nagrań samym smartfonem Xperia 1 IV, z wykorzystaniem unikatowego przetwarzania w chmurze. Music Pro przekształca wokal ze smartfona w taki sposób, że brzmi on jak nagranie z profesjonalnego studia, zatem użytkownik może nagrywać całe piosenki w domu i poza nim. Przetwarzanie w chmurze odbywa się z użyciem technologii separacji źródeł dźwięku. Usuwa ona z nagrania niepożądane hałasy, po czym reprodukuje charakterystykę częstotliwościową zaawansowanych mikrofonów pojemnościowych Sony i tworzy pogłos podobny do powstającego w profesjonalnym studiu. W przypadku śpiewania przy akompaniamencie gitary akustycznej Music Pro pozwala rozdzielić wokal i gitarę, a następnie dowolnie je miksować. Nagrywanie i edycja są bezpłatne, a przetwarzanie w chmurze w celu nadania dźwiękowi wysokiej jakości podlega opłacie miesięcznej.

Wyjątkowo intensywna rozrywka

Xperia 1 IV jest wyposażona w 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K HDR o częstotliwości odświeżania 120 Hz, bez wcięcia przeszkadzającego w oglądaniu znakomitego obrazu 21:9. O 50% większa jasność i technologia Real-time HDR Drive poprawiają widoczność jasnych i ciemnych fragmentów nawet w intensywnym oświetleniu.

Wyświetlany obraz jest przetwarzany przez procesor X1 do urządzeń mobilnych. Wykorzystuje on technologię remasteringu HDR z telewizorów BRAVIA do poprawy kontrastu, kolorystyki i wyrazistości każdego oglądanego materiału, również z serwisów streamingowych. W przypadku filmów ze ścieżką dźwiękową Dolby Atmos oglądanie staje się wciągającym doświadczeniem z wielowymiarowym dźwiękiem słyszalnym dookoła i u góry. Odtwarzany dźwięk Dolby Atmos został zoptymalizowany we współpracy z Sony Pictures Entertainment.

BRAVIA CORE for Xperia — nowy serwis dla użytkowników smartfona Xperia

Nabywcy smartfona Xperia 1 IV będą mogli oglądać filmy 4K o wysokiej jakości z serwisu BRAVIA CORE for Xperia na panoramicznym wyświetlaczu 21:9. Oferta serwisu obejmuje setki klasyków i najnowszych produkcji Sony Pictures Entertainment, zakulisowe materiały Studio Access, tytuły z kolekcji IMAX® Enhanced, a do tego wszechogarniający dźwięk DTS.

Wydajność i design

Xperia 1 IV jest oparta na platformie mobilnej Snapdragon 8 Gen 1. Współpracuje z sieciami 5G i Wi-Fi 6E, ma 12 GB pamięci RAM i 256 GB ROM, a jej bateria o pojemności 5 000 mAh wystarcza nawet na 3 lata eksploatacji. Funkcja szybkiego ładowania pozwala naładować baterię do 50% w 30 minut. Możliwe jest również ładowanie bezprzewodowe.

Smartfon Xperia 1 IV jest chroniony przed wodą i pyłem na poziomie IP65/68. Przód i tył wykonano ze szkła Corning® Gorilla Glass Victus®.

Charakterystycznie wyglądający, niezwykle płaski i supermatowy smartfon Xperia 1 IV będzie dostępny w dwóch odmianach kolorystycznych: czarnej i fioletowej. Do zwiększenia funkcjonalności przyczynia się dedykowany, ergonomiczny przycisk spustu migawki z tłoczonym wykończeniem.

Sprzedaż smartfona Xperia 1 IV rozpocznie się w połowie czerwca 2022 r.