Made by Google 2018 – ważne premiery

Pixel 3 i Pixel 3 XL nie były jedynymi nowościami, jakie zaprezentowano podczas wczorajszej konferencji Google. Mieliśmy okazję zobaczyć także nowy tablet z ChromeOS na pokładzie, inteligentny głośnik z ekranem dotykowym i wiele innych ciekawych produktów.

Pixel Slate to pierwszy tablet Google z ChromeOS, który można przekształcić w urządzenie typu 2-w-1 za pomocą dokowalnej klawiatury. Zastosowano w nim 12,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3 000 x 2 000 wykonany w tajemniczej „technologii molekularnej”, która ma wydłużać czas pracy po ładowaniu do ponad dziesięciu godzin. Do wyboru otrzymamy wiele wersji sprzętowych. W najwyższej konfiguracji Slate będzie pracował na procesorze Intel Core i5, 16 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie wyposażone jest także w dwa aparaty fotograficzne 8 Mpix. Ceny Pixela Slate zaczynają się od 600 USD (ok. 2 260 PLN), a opcjonalna klawiatura to koszt 200 USD (ok. 760 PLN). Tablet będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym roku.

Kolejną nowością jest Google Home Hub, czyli połączenie inteligentnego głośnika z siedmiocalowym tabletem. Ten konkurent Echo Show i ogłoszonego ledwie przed kilkoma dniami Facebook Portal wyróżnia się przede wszystkim natywną integracją z Asystentem Google oraz aplikacjami Google Maps czy YouTube. Home Hub nie posiada kamery, a dzięki specjalnemu przyciskowi można natychmiast wyłączyć mikrofony nasłuchowe – Google zdecydowało się na ten krok świadomie, wychodząc z założenia, że dzięki temu komfort korzystania z urządzenia w domowym zaciszu będzie większy. Zamiast tego można podłączyć go do domowych kamer bezpieczeństwa kompatybilnych z Asystentem Google. Home Hub będzie dostępny pod koniec października w cenie 150 USD (ok. 560 PLN).

Podczas konferencji Google zaprezentowało także odświeżoną wersję aplikacji Home. Teraz w apce sprawdzimy aktualny status wszystkich urządzeń smart home, które współpracują z Asystentem Google, i przypiszemy je do konkretnych pomieszczeń. Aplikacja umożliwia zdalne sterowanie nimi nawet gdy jesteśmy poza domem oraz zarządzanie kilkoma domami naraz. Aktualizacja Google Home jest już dostępna na iOS, a do użytkowników Androida trafi w przyszłym tygodniu. Na konferencji zaprezentowane zostały również pierwsze inteligentne żarówki z ferii Made for Google: standardowa C-Life i nocna C-Sleep o cieplejszym świetle. Zamiast dedykowanego huba będą one wykorzystywały głośniki z serii Google Home.