Nowe dyski SSD od Samsunga

Kiedy w 2015 roku na rynku pojawiły się dyski SSD 850 EVO i 850 PRO, były jednymi z najszybszych, najcichszych i najbardziej niezawodnych propozycji w swojej klasie. Samsung właśnie ogłosił ich następców: 860 EVO i 860 PRO.

Dyski uległy odświeżeniu, chociaż ich założenia pozostają te same: to wciąż SSD w popularnym standardzie SATA III. Teraz jednak wyposażono je w cache LPDDR4 DRAM i nowe, 64-warstwowe kości pamięci 3D NAND. W praktyce oznacza to nie tylko szybszy odczyt i zapis sekwencyjny, ale również większą wytrzymałość dysku. Mimo niezmienionej technologii zapisu TLC 860 EVO może przyjąć zatem znacznie więcej informacji przed utratą gwarancji (i możliwym ograniczeniem funkcjonalności). Znacznie większą żywotnością może pochwalić się także 860 PRO, czyli droższa spośród propozycji Samsunga – jest pod tym względem dwa razy lepszy od 860 EVO i aż szesnaście razy od poprzednika z serii 850. Obydwa dyski wyposażone są ponadto w nowy kontroler MJX.

Dyski 860 EVO są od dziś dostępne w pięciu wielkościach: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Ich ceny zaczynają się od 430 PLN za wariant o najmniejszej pojemności. Dyski 860 PRO trafią na rynek w lutym – do wyboru będą takie same pojemności, jak w tańszej linii EVO.