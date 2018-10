Premiera Google Pixel 3 i Pixel 3 XL

Mimo mnóstwa przedpremierowych plotek i przecieków, oficjalna prezentacja nowego flagowca Google przyniosła sporo zaskakujących informacji. Oto Pixel 3 i jego większy wariant Pixel 3 XL – telefony, które mają mieć najlepszy aparat fotograficzny na rynku.

Tym razem Pixele różnią się od siebie pod względem designu – mniejszy telefon otrzymał 5,5-calowy ekran OLED o prostych, stosunkowo szerokich ramkach i rozdzielczości 2 160 x 1 080, zaś ten z 3 XL ma przekątną 6,3 cala, rozdzielczość 2 960 x 1 440 i wcięcie na górnej krawędzi. Google poprawiło temperaturę wyświetlacza, który w poprzedniej generacji wyświetlał dość chłodne kolory. Tylne panele smartfonów pokryte są matowymi, szklanymi panelami umożliwiającymi bezprzewodowe ładowanie.

Wewnątrz telefonów znajdzie się standardowy dla tegorocznych flagowców procesor Snapdragon 845 z układem graficznym Adreno 630, 4 GB RAM, przynajmniej 64 GB pamięci wewnętrznej oraz bateria o pojemności 2 915 mAh (Pixel 3) lub 3 430 mAh (3 XL). Systemem operacyjnym jest oczywiście najnowszy Android 9.0 bez żadnych dodatkowych nakładek, za to ze sztuczną inteligencją Duplex AI, która potrafi automatycznie odbierać połączenia telefoniczne i prowadzić proste rozmowy w języku angielskim.

Najważniejszym elementem nowych smartfonów jest oczywiście aparat fotograficzny. Google unowocześniło zarówno obiektywy, jak i oprogramowanie. Z tyłu umieszczono rzadki w obecnych czasach pojedynczy aparat 12,2 Mpix o jasności f/1.8 z soczewką szerokokątną, a z przodu znalazło się miejsce dla dwóch obiektywów. Sekretem wysokiej jakości wykonywanych zdjęć ma być specjalny procesor obrazu Pixel Visual Core z zaawansowanymi systemami sztucznej inteligencji. Przyda się ona podczas wykonywania zdjęć w trybie Top Shot, który rejestruje kilka zdjęć i automatycznie rozpoznaje, które z nich jest najlepsze pod względem kompozycyjnym i technicznym. Brak teleobiektywu rekompensuje Super Res Zoom, tworzący powiększony obraz z wielu ujęć, a Night Sight obiecuje lepszą jakość fotek wykonanych w słabym świetle bez uruchamiania lampy błyskowej. Przedni aparat zostanie natomiast wyposażony w specjalny tryb do robienia grupowych selfie.

Google poważnie podchodzi do smartfonowej fotografii – aparat w Pixelu 3 został sprawdzony przez profesjonalistów z czasopism modowych oraz legendę fotografii portretowej, Annie Leibovitz, która jest także jego ambasadorką.

Za Pixela 3 zapłacimy minimalnie 800 USD (ok. 3 020 PLN), a za jego większą wersję – od 900 USD (ok. 3 400 PLN). Telefony będą dostępne już w przyszłym miesiącu, jednak wiadomo, że nie znajdą one oficjalnego dystrybutora w Polsce. Jeśli mimo tego zapragniemy mieć nowego flagowca Google, będziemy mogli wybrać jedną z trzech wersji kolorystycznych – czarną, białą lub „nie-różową”.