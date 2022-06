Nowy The Frame z rewolucyjnym matowym ekranem w Polsce

Samsung The Frame to telewizor, który urzeczywistnił przekonanie, że największy domowy ekran może stać się efektownym dodatkiem do każdego wnętrza. Jego unikatowy Design Obrazu, rozbudowane możliwości w zakresie personalizacji – wymienne ramki i różne opcje montażu – oraz dedykowany sklep ze sztuką Art Store, otwierają przed użytkownikami wiele nowych opcji aranżacji przestrzeni. W tym roku, dzięki wykorzystaniu nowej Matowej Powłoki Ekranu, wyświetlane dzieła prezentują się imponująco, a efekty są naprawdę spektakularne.

Z nową Matową Powłoką Ekranu widzowie będą cieszyć się zachwycającym obrazem praktycznie pozbawionym odbijającego się światła. Dzięki zastosowanej technologii światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu, co pozwala oglądać ulubiony serial lub kontemplować dzieło sztuki pełne detali i tekstur, które wcześniej umykały – wszystko to nawet w słoneczny dzień bez refleksów światła.

Jeśli mowa o sztuce, The Frame to platforma prezentacji obrazów, grafiki czy zdjęć na miarę naszych czasów. Z Trybem Sztuka domowy salon stanie się prywatną galerią sztuki, a prezentowane obrazy są perfekcyjną kopią oryginału, bez względu na to czy będzie to fotograficzna odbitka czy obraz na płótnie. Realizmu dodaje właśnie ta nowa Matowa Powłoka Ekranu i zintegrowany czujnik światła, który na bieżąco analizuje oświetlenie w pomieszczeniu i automatycznie dopasowuje jasność optymalnie do wyświetlanego obrazu.

Jedną z cech charakterystycznych The Frame jest Design Obrazu, który stanowi swoistą kropkę nad „i”. Telewizor oprawiony w ramki jeszcze lepiej prezentuje się wyeksponowany na ścianie, także wśród innych obrazów. Do wyboru są różne style i opcje kolorystyczne, więc można dopasować go do wnętrza. Wymienne ramki są magnetyczne, dzięki czemu wymiana jest szybka i łatwa. W zestawie z ekranem oferowany jest Dopasowany Uchwyt, który umożliwia montaż telewizora do ściany, aby prezentował się jak obraz.

The Frame pozwala wyświetlić swoje własne zdjęcia w ciekawej formie – do wyboru jest passe-partout w 5 wzorach i 16 wariantach kolorystycznych. Daje także możliwość skorzystania z ponad 1600 dzieł pochodzących z najbardziej renomowanych galerii na świecie, które oferowane są w ramach sklepu ze sztuką Art Store. Do wyboru są najpopularniejsze na świecie dzieła, w tym sztuka klasyczna, nowoczesna, a także fotografie i grafiki.

The Frame ma do zaoferowania równie dużo jeśli chodzi o domową rozrywkę. Ekran w technologii QLED w połączeniu ze 100% Natężeniem Kolorów, dzięki technologii Quantum Dot oddaje miliard kolorów, niezależnie od jasności. Samsung zastosował tu także procesor AI Quantum 4K, który odpowiada m.in. za skalowanie obrazu do 4K z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia. Dzięki temu wyświetlane treści, których źródło jest np. w Full HD można oglądać w rozdzielczości zbliżonej do 4K. Z kolei funkcja Komfort dla Oczu automatycznie dopasuje jasność obrazu oraz temperaturę kolorów, w zależności od pory dnia i natężenia naturalnego światła zewnętrznego. Tym samym obraz będzie bardziej przyjazny i miękki dla oka.

Jeśli chodzi o dostęp do rozrywki i funkcje dodatkowe, widzowie mogą liczyć na szeroką gamę rozwiązań Samsung, znanych m.in. z serii Neo QLED. Nowy Smart Hub to jeszcze lepsze centrum zarządzania i sposób na wyszukiwanie ulubionych filmów i programów z poziomu wygodnego menu. Do wyboru są popularne aplikacje VOD, takie jak Netflix, HBO Max czy Player.

Wrażenia z oglądania potęguje mocny dźwięk. Technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem i wbudowany system głośników (2.0.2) wraz z technologią Dolby Atmos pozwolą doświadczyć realistycznego dźwięku przestrzennego[7]. The Frame oferuje także funkcję Q-Symphony, dzięki której głośniki telewizora synchronizują się z kompatybilnym soundbarem Samsung z Q-Serii, zapewniając wzmocniony i wciągający dźwięk, dla jeszcze bardziej intensywnych wrażeń.

Telewizor The Frame dostępny jest w siedmiu wielkościach: 85, 75, 65, 55, 50, 43, 32 cale.