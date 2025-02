TEST: SwitchBot Roller Shade

Inteligentny dom to nie tylko oszczędność czasu i energii, ale również małe, życiowe wygody, które jesteśmy w stanie stworzyć dzięki nowym technologiom. Do tych ostatnich z pewnością zaliczyłbym możliwość automatyzacji zasłon i rolet okiennych w domu czy mieszkaniu. O ile kwestię przesuwania zasłon po karniszu firma SwitchBot rozwiązała już jakiś czas temu dzięki silnikowi Curtain 3, to rolety były do tej pory nieobecne w portfolio producenta. Sytuacja ta jednak uległa zmianie wraz z wprowadzeniem do oferty zintegrowanej rolety Roller Shade, która gwarantuje coś, czego żaden inny producent nie był w stanie osiągnąć.

Marka SwitchBot słynie ze swoich sprytnych produktów, które w bardzo prosty sposób automatyzują rutynowe, codzienne czynności. Nie inaczej jest z nową roletą Roller Shade, która na pierwszy rzut oka niczym specjalnym nie różni się od konkurencji. Zwijany materiał (dostępny w kolorze białym lub szarym) został umieszony w eleganckiej, aluminiowej kasecie, która odnajdzie się w większości nowoczesnych wnętrz. W tulei z materiałem zamontowany został silnik i bateria, a na zakończeniu obudowy, po lewej stronie znajdziemy port USB-C do ładowania i wyjście 3,5 mm do którego podłączamy przewód z prostym pilotem. Wszystkie te elementy wykonane są z wysokiej jakości materiałów i już samo to wystarczyłoby do wystawiania pozytywnej oceny. SwitchBot poszedł jednak o krok dalej i jako pierwszy na rynku stworzył inteligentną roletę, którą sami możemy dociąć i idealnie dopasować od naszego okna. Jest to rozwiązanie, na które sam czekałem od dawna, a które aż prosiło się o implementację.

Sposób, w jaki producent podszedł do tego wyzwania, zasługuje na dużą pochwałę. W zestawie z roletą znajdziemy niezbędne elementy konieczne do jej docięcia. Proces ten wymaga co prawda odrobinę czasu i wykonania dokładnych pomiarów, ale ostatecznie sprowadza się on do zamontowania swego rodzaju gilotyny na tulei z roletą i uruchomienia jej silnika, którego obroty precyzyjnie dotną materiał. Potem pozostaje tylko dopasowanie aluminiowej poprzeczki i kasety, które rozsuwają się w podanym na opakowaniu zakresie i voilà. Każdy krok, jaki musimy wykonać, jest dokładnie opisany w instrukcji, a cały proces zajął mi nieco ponad godzinę, łącznie z montażem nad oknem.

W zależności od tego jak często będziemy korzystać z rolety, w pełni naładowana bateria powinna wystarczyć na około 8 miesięcy funkcjonowania. Jeśli jednak nie chcemy zawracać sobie głowy uzupełnianiem energii, wystarczy dokupić i podłączyć niewielki panel słoneczny z oferty producenta. Sam materiał rolety w 100% blokuje przenikanie światła, ma maksymalną długość 220 cm, więc nada się również do drzwi balkonowych, a mechanizm zwijania w trybie Silent Mode generuje hałas na poziomie zaledwie 30 dB. Do obsługi rolety służy mały, przewodowy pilot, ale oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest dodanie jej do ekosystemu SwitchBot przez dedykowaną aplikację. To właśnie tam ustawimy położenia końcowe, stworzymy wszelkie automatyzacje oraz sceny, określimy harmonogram pracy, czy prędkość z jaką roleta ma pracować. Również tam (za pośrednictwem mostka SwitchBot Hub 2 lub SwitchBot Hub Mini z Matter) będziemy ją w stanie wprowadzić do ekosystemu Matter i dodać roletę chociażby do Apple HomeKit, Google Home czy Homey Pro.

Inżynierowie odpowiedzialni za opracowanie wszystkich aspektów tego produktu z pewnością zasłużyli na podwyżkę. Możliwość dopasowania długości inteligentnej rolety do każdego okna bez tytułu eksperta DIY jest nie lada osiągnięciem, za które moje własne poczucie pedantyzmu jest marce SwitchBot niezwykle wdzięczne.

Specyfikacja

CENA Od 220 EUR

Od 220 EUR WYMIARY S (58-80 cm), M (80-110 cm), L (110-140 cm), XL (140-185 cm)

S (58-80 cm), M (80-110 cm), L (110-140 cm), XL (140-185 cm) KOLOR biały, szary

biały, szary STEROWANIE przez aplikację SwitchBot, pilot