Baseus Bass BP1 PRO – słuchawki Hi-Res z ANC za 99 zł?

Jeśli myślisz, że za niespełna stówkę nie da się kupić dobrych słuchawek z aktywną redukcją szumów i dźwiękiem Hi-Res, Baseus ma dla Ciebie niespodziankę. Nowe Bass BP1 PRO właśnie wjechały na polski rynek i zapowiadają się na prawdziwy hit wśród młodych użytkowników, którzy nie uznają kompromisów – ani w jakości brzmienia, ani w stylu, ani w cenie.

Hi-Res Audio z LDAC i adaptacyjne ANC – czyli wszystko, co lubimy

Baseus Bass BP1 PRO zostały stworzone z myślą o tych, którzy żyją w rytmie muzyki. Obsługa kodeka LDAC i certyfikat Hi-Res Audio to obietnica brzmienia, które dorównuje jakości studyjnej – bardziej szczegółowego, dynamicznego i naturalnego. A jeśli dołożymy do tego inteligentne ANC (nawet -50 dB redukcji hałasu dzięki czterem mikrofonom), z pięcioma trybami do wyboru w apce Baseus, dostajemy bardzo mocnego gracza w kategorii true wireless.

Komfort i personalizacja? Tu Baseus wchodzi na wyższy poziom

W zestawie znajdziemy aż pięć rozmiarów silikonowych wkładek, co znacząco zwiększa szanse na idealne dopasowanie – i to bez względu na to, jak wymagające masz uszy. Słuchawki automatycznie dopasowują charakterystykę dźwięku do poziomu głośności i otoczenia dzięki technologii Active EQ. Preferujesz mocny bas? Jest tryb SuperBass. Wolisz detaliczne, czyste brzmienie? Włącz SuperBalance.

Gotowe na miasto, deszcz i maratony rozmów

Dzięki sześciu mikrofonom wspieranym przez algorytmy AI, Baseus BP1 PRO świetnie sprawdzą się w wideorozmowach – także tych prowadzonych w zatłoczonym tramwaju czy w wietrznym parku. Do tego mamy odporność na kurz i wodę klasy IP55, więc nie straszny im trening czy niespodziewana ulewa. A jeśli chodzi o baterię – tutaj też bez kompromisów. Do 12 godzin odtwarzania bez ANC, 7 z ANC, a z etui – łącznie aż 55 godzin słuchania. Potrzebujesz szybkiego doładowania? 10 minut wystarczy na kolejne 2,5 godziny grania.

Brzmi jak sprzęt premium? Kosztuje jak przystępny gadżet

Baseus Bass BP1 PRO to dowód, że świetny design, zaawansowana technologia i wygoda mogą iść w parze z rozsądną ceną. Słuchawki są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – klasycznej bieli i eleganckiej czerni – a ich sugerowana cena detaliczna to tylko 99 zł.

Jeśli więc szukasz słuchawek, które łączą świetne brzmienie, funkcje klasy premium i komfort noszenia za ułamek ceny topowych modeli – BP1 PRO od Baseus to propozycja, której nie warto ignorować.