Oficjalna premiera Razer Phone 2

Ubiegłoroczny flagowiec Razera spotkał się ciepłym przyjęciem w środowisku graczy, dlatego eksperyment o nazwie Razer Phone doczekał się drugiej odsłony. Nowy telefon posiada możliwość ładowania bezprzewodowego, podświetlenie Razer Chroma i naprawdę mocną specyfikację.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, Razer Phone 2 otrzymał 5,7-calowy ekran IGZO LCD o rozdzielczości 2 560 x 1 440 i pełnym odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz jest teraz jaśniejszy i bardziej kolorowy a otaczające go szerokie ramki kryją głośniki stereo ze wzmacniaczami, konwerterem DAC i wsparciem Dolby Atmos. Więcej zmian znajdziemy w tylnej części telefonu – jest ona teraz pokryta szklaną płytką umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie i wyposażona w logo Razera podświetlane w technologii Chroma o milionach możliwych kolorów do wyboru. Zastąpiło ono diodę powiadomień.

Razer Phone 2 otrzymał podwójny aparat składający się z obiektywu standardowego 12 Mpix f/1.75 z optyczną stabilizacją obrazu i teleobiektywu 12 Mpix f/2.6 z podwójnym zoomem. Z przodu znajduje się natomiast 8-megapikselowy aparat z możliwością nagrywania w jakości 1080p i 60 kl./s – Razer zaprojektował go z myślą o youtuberach i osobach strumieniujących zawartość.

Nowy flagowiec Razera to telefon gamingowy, dlatego niezwykle ważna jest jego specyfikacja. Tutaj nie ma na co narzekać – sercem smartfona jest Snapdragon 845 z układem graficznym Adreno 630, któremu towarzyszą 8 GB RAM-u, gigabitowy modem LTE, 64 GB pamięci wewnętrznej i bateria o pojemności 4 000 mAh. Razer Phone 2 działa na Andoidzie 8.1, ale producent obiecuje, że aktualizacja do wersji 9.0 jest już w fazie testowej. Gamingowy charakter telefonu podkreśla również fakt, że Razer rozpoczął współpracę z deweloperami popularnych gier mobilnych (PUBG Mobile czy Marvel Future Fight), której celem jest optymalizacja ich tytułów na Androida.

Razer Phone 2 wyceniony jest na 800 USD (ok. 3 000 PLN), ale oficjalna polska cena dystrybutora jest jeszcze nieznana. Do telefonu będziemy oczywiście mogli dokupić szereg dodatków, w tym podświetlaną podstawkę ładującą Chroma (100 USD, ok. 380 PLN), mobilny gamepad Raiju Mobile (150 USD, ok. 560 PLN) oraz słuchawki Hammerhead z aktywną redukcją hałasu i wejściem USB-C (100 USD, ok. 380 PLN). Wszystkie urządzenia dostępne są w przedsprzedaży na stronie producenta i już wkrótce trafią do sklepów.