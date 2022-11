Kompletny przewodnik: Kamery bezpieczeństwa

Istnieje mnóstwo urządzeń w kategorii inteligentnego domu, a co tydzień wydaje się, że przybywa ich coraz więcej – ale kamera bezpieczeństwa pozostaje trudna do pokonania jako jedna z najbardziej przydatnych i cennych pod względem opłacalności. Te kompaktowe urządzenia działają jak wszystkowidzące oczy, strzegące twojego domu, zapewniając, że jeśli jest tam ktoś, kogo nie powinno, od razu się o tym dowiesz.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego systemu kamer bezpieczeństwa w domu, jest to idealny moment, aby w niego zainwestować: dni stają się ciemniejsze, dając potencjalnym intruzom więcej czasu pod osłoną ciemności. Zbliżamy się również do tego okresu w roku, w którym tradycyjnie spędza się czas poza domem, odwiedzając przyjaciół i rodzinę, a te urządzenia zapewniają spokój ducha, gdy nie możesz strzec swoich czterech ścian.

Niezależnie od dodatków i funkcji, każda kamera bezpieczeństwa ma jedną kluczową, która polega na obserwowaniu wszelkich oznak ruchu, a następnie wysyłaniu powiadomienia na telefon, gdy coś zostanie wykryte. Tę podstawową funkcjonalność można następnie rozszerzyć na wiele sposobów, niezależnie od tego, czy jest to nagrywanie wideo 24/7, integracja z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi czy cokolwiek innego.

Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz już wydawać ogromnych pieniędzy, ani zatrudniać profesjonalnego zespołu instalacyjnego, aby skonfigurować system monitoringu w domu. Kamery podłączają się do lokalnej sieci Wi-Fi i w dużej mierze konfigurują się same. Dzięki dołączonej aplikacji na telefon możesz zacząć działać w ciągu zaledwie kilku minut. Dodanie drugiej lub trzeciej kamery jest jeszcze prostsze.

Z roku na rok obserwujemy również poprawę kamer bezpieczeństwa, oferujących materiały wideo i zdjęcia w wyższej rozdzielczości, inteligentniejszą integrację z resztą urządzeń w domu, lepsze możliwości w zakresie identyfikowania tego, co dzieje się przed nimi itd. Inteligentne kamery domowe, które możesz dziś kupić, są najlepszymi, jakie widzieliśmy.

Jeśli pojawia się problem z wyborem, związany jest na pewno z odpowiednim obiektywem spośród wielu dostępnych obecnie opcji – ale w tym przypadku możemy pomóc, podając kilka sugestii i porad dotyczących tego, na co zwrócić uwagę. Wielkie marki, takie jak Amazon i Google, mają własne linie produktów i chociaż Apple nie ma własnego asortymentu kamer bezpieczeństwa, nadzoruje standard inteligentnego domu, którego częścią są kamery.

Innymi słowy, jest dla ciebie kamera bezpieczeństwa, bez względu na twoje potrzeby i budżet. Chociaż cechy i funkcje są różne, wszystkie oferują całodobowe monitorowanie dowolnej przestrzeni, w której je umieścisz, i będziesz mógł korzystać z transmisji na żywo z dowolnego miejsca: niezależnie od tego, czy jesteś na górze w łóżku czy na wycieczce na drugim końcu świata, zawsze możesz sprawdzić, co widzi twoje cyfrowe oko.

Kluczowe cechy kamer bezpieczeństwa

Jesteś gotów zainwestować w inteligentną kamerę bezpieczeństwa do swojego domu – jakich dokładnie funkcji powinieneś szukać? Na pierwszy rzut oka wybór może wydawać się zniechęcający, ale gdy zaczniesz interesować się tematem, szybko zaczniesz dostrzegać różnice między urządzeniami i funkcje, które absolutnie będziesz chciał mieć.

Podobnie jak w przypadku większości zakupów technologicznych, będziesz musiał rozważyć budżet, który masz, w porównaniu ze specyfikacjami, które chcesz: kamery bezpieczeństwa obejmują wszystkie progi cenowe, co oznacza, że możesz uzyskać mnóstwo bajerów, jeśli możesz sobie na nie pozwolić, ale powinieneś ograniczyć się i wybrać coś bardziej podstawowego, jeśli nie możesz sobie pozwolić na poszalenie. Niektóre ulepszenia są przyjemne, podczas gdy inne są niezbędne, a wszystko zależy od twoich osobistych preferencji i tego, jak chcesz używać swoich kamer.

Kluczową specyfikacją, którą zwykle widzisz jako pierwszą, jest rozdzielczość. Obecnie normą jest 1080p, choć w tańszych modelach można też spotkać 720p, a w droższych 4K. Oczywiście wyższa rozdzielczość jest lepsza, aby uzyskać ostrzejsze ujęcia, ale 1080p jest zwykle odpowiednie do większości celów. To nie HBO – prawdopodobnie nie zamierzasz siadać z rodziną, aby oglądać nagrania z kamer bezpieczeństwa na telewizorze 4K – ale jednocześnie możesz rozważyć dodatkowe piksele, aby uzyskać lepszy obraz.

Istnieją zatem dwa różne sposoby kategoryzacji kamer bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę. Pierwszym z nich są kamery wewnętrzne i zewnętrzne, co jest dość oczywiste: niektóre kamery są zbudowane tak, aby były odporne na warunki atmosferyczne i znajdowały się na zewnątrz domu, podczas gdy inne zostały zaprojektowane tak, aby były na stałe wewnątrz budynków. Oczywiście jest to dość łatwy wybór, w zależności od tego, gdzie umieszczasz sprzęt. Zwykle będziesz musiał zapłacić dodatkowo za bardziej wytrzymałe modele zewnętrzne.

Drugi główny podział dotyczy kamer bezpieczeństwa zasilanych bateryjnie (które są zwykle, ale nie zawsze modelami zewnętrznymi) oraz kamer, które opierają się na przewodowym połączeniu z gniazdem zasilania (które mogą być kamerami wewnętrznymi lub zewnętrznymi). Opcja baterii zapewnia znacznie większą wygodę podczas ustawiania kamery – zwłaszcza jeśli będzie ona na zewnątrz – ale wtedy musisz od czasu do czasu radzić sobie z ładowaniem baterii. Zazwyczaj kamery zasilane bateryjnie mogą działać miesiącami między ładowaniami, ale ma to wpływ na takie funkcje jak całodobowe nagrywanie wideo – podczas gdy kamera przewodowa może być początkowo mniej wygodna w konfiguracji, nie masz wielu ograniczeń, o które musisz się martwić.

Mówiąc o nagrywaniu, większość kamer nagrywa teraz materiał do chmury, co czasami wiąże się z ciągłą opłatą abonamentową. Nieliczne modele umożliwiają zapisywanie klipów na zintegrowanej karcie pamięci, dzięki czemu można zaoszczędzić na pamięci w chmurze i zapłacić tylko raz za kartę. Większość kamer bezpieczeństwa jest teraz dostarczana z opcjonalnym planem subskrypcji – oprócz przechowywania w chmurze, plany te zazwyczaj zapewniają więcej dni historii wideo do przeglądania i dodatkowe korzyści, takie jak pomoc techniczna premium.

Inne uwagi dotyczące zakupów

Gdy zagłębisz się w specyfikacje kamer bezpieczeństwa, zobaczysz, że w rzeczywistości mają sporo funkcji, które warto wziąć pod uwagę. Jedną z nich jest noktowizja: większość kamer bezpieczeństwa ją oferuje, ale jej jakość może się różnić, więc sprawdź szczegóły specyfikacji (i recenzje). Inną jest dwukierunkowy dźwięk, który pozwala prowadzić rozmowę z kimkolwiek, kto znajduje się na drugim końcu strumienia wideo – przydatny do odstraszania potencjalnych włamywaczy, udzielania instrukcji kurierom, a może nawet pocieszania zwierząt podczas nieobecności w domu.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa wbudowane reflektory i syreny to dwie funkcje, które mogą być naprawdę pomocne w wyganianiu ludzi z twojej posesji, gdy cię w niej nie ma (lub gdy leżysz w łóżku). Ponownie, wszystkie one wiążą się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami, więc możesz nie być w stanie pozwolić sobie na wszystkie potrzebne funkcje – ale zachęcamy cię do zakupu najlepszego modelu, jaki jest w danym momencie w zasięgu twojego portfela.

Po stronie oprogramowania niektóre kamery są na tyle inteligentne, że umożliwiają skonfigurowanie „stref ruchu”, aby aktywność w określonej części klatki wideo nie wyzwalała ostrzeżenia – jest to bardzo przydatne, jeśli chcesz tylko mieć oko na konkretne okno lub drzwi. Urządzenia i ich aplikacje stają się coraz mądrzejsze w odróżnianiu ludzi od wszystkiego innego (takiego jak samochody i zwierzęta): jest to również pomocne, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby przypadków pingowania telefonu.

Na koniec musisz pomyśleć o tym, jak kamera bezpieczeństwa zostanie zintegrowana z resztą inteligentnego domu. Jeśli masz już serię gadżetów połączonych przez Google Home, Amazon Alexa lub Apple HomeKit, będziesz potrzebować pasującej kamery. Oznacza to, że będziesz mógł sterować swoim inteligentnym domem za pomocą jednej centralnej aplikacji, a także poszczególnych aplikacji dołączonych do zestawu. Będziesz także mógł wykonać kilka sztuczek, na przykład umieścić nagranie z kamery na telewizorze z podłączonym z tyłu Amazon Fire Stick.

Jak zawsze w przypadku tego rodzaju decyzji technicznych, dobrze zastanów się nad konfiguracją i funkcjami, które chcesz – to powinno ułatwić wybór kamery spośród wielu dostępnych opcji. Rozważ również przyszłe aktualizacje i pozostaw miejsce na dodatkowe kamery lub inne urządzenia, które możesz chcieć dodać w dalszej kolejności.