Amazon prezentuje nowe produkty smart home

Ekosystem smart home od Amazonu właśnie wzbogacił się o kilkanaście nowych urządzeń. Znajdziemy wśród nich szereg gadżetów do kuchni, salonu i samochodu. Niektóre spośród nich to odświeżone edycje znanych produktów, ale są tutaj także zupełne nowości.

Podczas tegorocznej konferencji w Seattle Amazon zaprezentował dwanaście nowych urządzeń wyposażonych w natywną obsługę za pomocą Alexy. Najważniejszymi premierami są oczywiście nowe wersje popularnych głośników smart home. Niewielki Echo Dot przeszedł gruntowny lifting i otrzymał o 70% mocniejszy przetwornik. Będzie mógł on łączyć się z innymi urządzeniami z serii Echo za pomocą Bluetooth. Urządzenie będzie dostępne w cenie 50 USD (ok. 185 PLN).

Do rodziny inteligentnych głośników z Alexą dołączy także odświeżony Echo Plus z wbudowanym hubem i czujnikiem temperatury (150 USD, ok. 550 PLN) oraz druga generacja wyświetlacza Echo Show (230 USD, ok. 840 PLN). Zupełną nowością będzie natomiast bezprzewodowy subwoofer Echo Sub (150 USD) i adaptery pozwalające na podłączenie dowolnego sprzętu audio do systemu smart home. Jeden z nich posiada nawet wbudowany wzmacniacz.

Wśród zaprezentowanych przez Amazon nowości znalazły się także inteligentne gniazdka obsługiwane za pomocą Alexy oraz zegar z możliwością podłączenia do systemu smart home. Pełni on także funkcję minutnika – odmierzany czas pokazywany jest za pomocą podświetlenia na cyferblacie. Podczas wydarzenia pokazano również dość nieoczekiwane urządzenie, czyli kuchenka mikrofalowa AmazonBasics. Jej programy podgrzewania obsługuje się za pomocą komend głosowych.

Wszystkie powyższe urządzenia będą dostępne w sprzedaży od października. Amazon zapowiedział również, że w już wkrótce dołączy do nich Echo Auto – adapter z Alexą do każdego samochodu. Ma on posiadać wszystkie funkcje wirtualnej asystentki, w tym możliwość zdalnego sterowania inteligentnymi sprzętami w domu i np. ustawiania odpowiedniej temperatury bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.