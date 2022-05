Lenovo prezentuje nowe laptopy gamingowe serii Legion 7

Lenovo zapowiedziało dziś swoją najnowszą generację stylowych i drapieżnych laptopów dla graczy: mobilnych maszyn Lenovo Legion 7i oraz Legion 7 (16”, 7) a także smukłych i lekkich Lenovo Legion Slim 7 oraz Legion Slim 7i (16”, 7).

Do kategorii 16-calowych laptopów dla graczy z ekranami o rozdzielczości QHD dołączają obecnie najcieńsze i najlżejsze laptopy do gier — nowe Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 — teraz dostępne z ekranami o proporcjach 16:10, co pozwala na lepsze połączenie produktywności i rozrywki. Zaprezentowane dziś urządzenia mają nie tylko największą na świecie pojemność baterii wśród 16-calowych laptopów do gier, ale to również pierwsze na świecie 16-calowe laptopy gamingowe z kamerami internetowymi FHD oraz pierwsze 16-calowe laptopy do gier z ekranami WQXGA (2560×1600). Minimalistyczny design nowych notebooków z systemem Windows 11, długi czas pracy baterii i ciche chłodzenie dostosowane przez sztuczną inteligencję mają być kolejnymi punktami sprzedażowymi urządzeń.

Lenovo Legion 7i i Legion 7: Szczyt wydajności

Nowe laptopy Lenovo Legion 7i oraz 7 są wykonane z aluminium i magnezu pochodzące rodem z przemysłu lotniczego. System podświetlenia RGB z licznymi efektami świetlnymi na klawiaturze potrafi synchronizować się z treścią wyświetlaną na ekranie. Klawiatura Lenovo Legion TrueStrike także została ulepszona, poprzez zastosowanie zaokrąglonych klawiszy o głębszym skoku niż w poprzedniej generacji. Nowa technologia czujnika siły WASD (WASD Force Sensor Technology) z opcjonalnymi wymiennymi klawiszami⁵pozwala graczom przyspieszyć ich postać w grze, gdy do klawiszy zostanie przyłożona większa siła.

Lenovo Legion 7i i Legion 7 są teraz wizualnie cieńsze niż poprzednia generacja, a ich grubość wynosi zaledwie 19 mm. Legion 7i oraz 7 mieszczą w 2,5-kilogramowej obudowie najnowsze układy graficzne, procesory i pamięć masową. Te maszyny oferują również długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego dzięki baterii o pojemności aż 99,99 Wh — największej na świecie baterii w 16-calowym laptopie do gier — i szybkiemu ładowaniu przez USB Type-C, z mocą do 135 Wh.

Lenovo Legion 7i oraz 7 mają współczynnik proporcji 16:10 ekranu, szczytową jasność do 1250 nitów i są w pełni skalibrowane pod 100-procentowe pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3. Gracze mogą wybierać między trzema opcjami panelu aż do częstotliwości odświeżania 240 Hz (w standardzie 165 Hz). Komputery są wyposażone w procesory Intel Core HX 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti do laptopów (do 175 W TGP) lub mobilną grafikę AMD Radeon RX 6850M XT, pamięć DDR5 i pamięć masową PCIe Gen 4 SSD.

Lenovo Legion Slim 7i i Legion 7: Wolność tworzenia nowych światów

Jako najsmuklejsze i najlżejsze 16-calowe laptopy do gier z serii Lenovo Legion, nowe Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 (16”, 7) zostały zaprojektowane z myślą o wymagających grach i tworzeniu treści. Dostępna w kolorach Storm Grey lub Onyx, metalowa obudowa wykończona metodą obróbki CNC jest lekka i smukła, waży 2 kg i ma 16 mm grubości. Metalowa obudowa typu unibody z aluminium i magnezu sprawia, że laptop zachowuje sztywną konstrukcję.

Nowa seria laptopów Lenovo Legion Slim 7 zapewnia większą swobodę w przemieszczaniu się, zachowując jednocześnie moc i wydajność dzięki najnowszym procesorom Intel Core H 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX. Użytkownicy, dzięki ulepszonemu tylnemu panelowi z portami I/O (w tym z HDMI 2.1), nie będą już potrzebować dodatkowych adapterów. Jednocześnie użytkownicy tych urządzeń mogą cieszyć się długim czasem pracy z dala od gniazdka, dzięki ogromnej baterii o pojemności 99,99 Wh i szybkim ładowaniu o mocy do 135 Wh przez USB Typu-C.

Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce, tymczasem ceny europejskie wyglądają następująco: