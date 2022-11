Mecze na dużym ekranie w warszawskiej Fabryce Norblina!

W Fabryce Norblina, w pubie pod nazwą „UWAGA PIWO” powstała strefa mundialowa dostępna przez cały miesiąc. Można wspólnie oglądać mecze, kibicować i korzystać z atrakcji przygotowanych przez prowadzących kanał Foot Truck, którzy są organizatorami tego wydarzenia. Na kibiców czekają ciekawi goście, eksperci, piłkarze oraz transmisje wszystkich meczów wyświetlane na ekranie o przekątnej 135 cali z projektora Sony VPL-XW7000ES oraz na telewizorze BRAVIA XR X90K.

Już w sobotę 26 listopada o 14:00 – Polacy zmierzą się z Arabią Saudyjską, a w środę, 30 listopada o 20:00 z Argentyną. Wszystkie te i inne transmisje można obejrzeć w „UWAGA PIWO” w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Kibice mogą oglądać mecze na dużym ekranie dzięki wykorzystaniu laserowego projektora Sony VPL-XW7000ES.

„Wybór nie jest przypadkowy. Ten projektor jest bardzo dobry do tego typu zastosowań z kilku powodów. Strefy kibica to zwykle przestrzenie, które nie mogą być do końca zaciemnione. Sony VPL-XW7000ES ma najwyższą na rynku jasność w porównaniu do popularnych projektorów z segmentu premium. Jest ona na poziomie 3 200 lumenów. To dzięki temu obraz jest dobrze widoczny w niezaciemnionym pomieszczeniu. Druga sprawa to znakomite odwzorowanie barw wynikające z zastosowania technologii SXRD, dzięki której nie ma widocznych odstępów między pikselami i obraz jest niezwykle rzeczywisty.– informuje Artur Gil, kierownik warszawskiego salonu HCX Home Cinema eXperts–Warto też dodać, że ten projektor oferuje technologię upłynniania obrazu, czyli dokłada dodatkowe klatki w dynamicznych scenach, a takich w piłce nożnej nie brakuje. Unikamy w ten sposób tzw. klatkowania, a obraz jest płynny i wyrazisty.”

Niski input lag (opóźnienie sygnału wejściowego) to kolejna cecha projektora Sony VPL-XW7000ES i ważny parametr dla graczy. W połączeniu z doskonałym efektem HDR, wysoką jasnością i znakomitym odzwierciedleniem kolorów – daje gwarancję najwyższego poziomu cyfrowej rozrywki w rozdzielczości 4K. Podkreślenia wymaga też ponadprzeciętny naturalny kontrast co przekłada się na poziom czerni i niezwykłą głębię obrazu. Model VPL-XW7000ES wyróżnia również wysokiej jakości obiektyw z systemem cyfrowej optymalizacji także na krawędziach obrazu. To projektor do kina domowego, który sprawdzi się w wielu wymagających sytuacjach projekcyjnych.

Do dyspozycji gości będzie również telewizor Sony BRAVIA XR X90K. Dzięki panelowi Full Array LED z nową strukturą diod i procesorowi Cognitive Processor XR model ten wyświetla ponad miliard subtelnie zróżnicowanych barw, jak w świecie realnym. Sport i kino akcji wyglądają na tym telewizorze bez porównania lepiej. Technologia XR Motion Clarity analizuje ruch w obrębie kilku klatek, by zapewnić płynność akcji i jasny, wyraźny obraz, a dzięki technologii Acoustic Multi-Audio™ dźwięk dokładnie pasuje do tego, co widzimy na ekranie.