CEIDG online – firmę możesz zarejestrować online!

Tylko we wrześniu 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęło w Polsce niemal 29,5 tys. firm, w tym 4 326 zarejestrowało się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym roku najwięcej przedsiębiorstw otworzyło swoją działalność w styczniu – to ponad 35 tys. firm. Od kilku lat osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, mogą zrobić to w pełni w trybie online – za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo za pomocą bankowości online.

Czym jest CEIDG?

Każda osoba, która zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, powinna ją zarejestrować. O ile nie chce być osobą prawną i działać jako spółka prawa handlowego, to rejestruje się w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostępny jest pod adresem firma.gov.pl albo ceidg.gov.pl. Złożenie wniosku o otwarcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

Jak zarejestrować firmę online?

Rejestracja firmy przez internet w portalu CEIDG jest bardzo prosta. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, a ten dokonywany jest nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG-u poprawnego wniosku.

W praktyce założenie firmy polega tylko na wypełnieniu odpowiedniego wniosku elektronicznego przez CEIDG.gov.pl. Co ważne, wniosek CEIDG-1 jest równoznaczny ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego działalności oraz złożeniem wniosku o nadanie numerów REGON i NIP. W ciągu tygodnia od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, świeżo upieczony przedsiębiorca musi się zgłosić do ZUS-u z wnioskiem o ubezpieczenie i wybór składek. Może też dołączyć odpowiednie pismo do ZUS-u do wniosku CEIDG-1.

Potwierdzenie wniosku – jak to zrobić online?

Przyszły przedsiębiorca może wypełnić wniosek o rejestrację firmy na stronie CEIDG-u, a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do urzędu, ale nie musi tego robić. Może też przygotować i podpisać wniosek w trybie online, bez wychodzenia z domu, w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy założyć konto i zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, a następnie wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie – podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym Profilem Zaufanym.

Jak uzyskać Profil Zaufany?

W polskiej e-administracji od niedawna funkcjonuje bardzo ważne dla wszystkich obywateli, a zwłaszcza przedsiębiorców, narzędzie – Profil Zaufany. Wykorzystuje on podstawowe dane obywatela, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL. Można go wygodnie założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce, m.in. w:

PKO BP,

Inteligo,

T-Mobile Usługi Bankowe,

Santander Bank Polska,

Banku Pekao,

mBanku,

ING Banku Śląskim,

Alior Banku,

Banku Millennium,

Envelo.

Jeśli nasz bank nie umożliwia założenia Profilu Zaufanego, można go uzyskać w punkcie potwierdzającym, m.in. w różnych urzędach. Przy rejestracji konta w serwisie Obywatel.gov.pl wniosek o założenie profilu wysyła się automatycznie. Obywatel potwierdza dane osobiście w wybranym punkcie, w tym nawet za granicą. Pracownik urzędu zweryfikuje dane na podstawie dokumentu tożsamości, wydrukuje złożony przez petenta wniosek i poprosi o jego podpisanie. Profil Zaufany jest podpisem elektronicznym służącym do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Jednoznacznie identyfikuje on posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie.

W połowie lipca 2019 roku serwis gov.pl informował, że już 4 mln Polaków dysponuje własnym Profilem Zaufanym. To szybki wzrost liczby profili, zwłaszcza że jeszcze w 2016 roku miało go około 400 tys. osób, głównie urzędników, a do końca 2017 roku około 1,3 mln. Profil Zaufany umożliwi przedsiębiorcy dopełnienie formalności online związanych z założeniem działalności gospodarczej. Będą one jeszcze łatwiejsze do realizacji, jeśli dysponuje on szybkim internetem światłowodowym, np. od UPC. Możliwości te pozwalają, aby otworzyć działalność gospodarczą w zaciszu własnego domu i dołączyć do licznego grona przedsiębiorców w Polsce.

Zakładamy firmy również za pomocą bankowości online

Nie tylko strona internetowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umożliwia otwarcie własnej działalności gospodarczej. Od 2018 roku potencjalni przedsiębiorcy mogą zarejestrować firmę przez stronę swojego banku. Nie wszystkie instytucje bankowe dają taką możliwość. Firmę otworzymy między innymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej: PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego czy mBanku. Od początku 2018 roku, kiedy umożliwiono rejestrację firmy online przez bank przy użyciu bankowości elektronicznej, do czerwca 2019 roku założono 26 705 firm, co stanowi 5,4 proc. ogółu nowopowstałych podmiotów. Rozwiązanie to nieustannie zyskuje na popularności. Na samym początku, w styczniu 2018 roku, z rejestracji firm za pośrednictwem banków skorzystało zaledwie 0,1 proc. nowopowstałych przedsiębiorstw. Półtora roku później, w czerwcu 2019 roku, wskaźnik ten wyniósł już 8,2 proc.

Ciekawostką związaną z zakładaniem firmy przez bankowość elektroniczną jest to, że o ile PKO BP czy ING wymagają, aby przedsiębiorca był jednocześnie ich klientem i posiadał u nich konto bankowe, o tyle w mBanku jest inaczej. Tam można założyć firmę za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności posiadania konta osobistego. Jednak trzeba liczyć się z tym, że świeżo upieczony przedsiębiorca będzie wówczas zmuszony do odwiedzenia placówki mBanku lub zamówienia kuriera po to, by podpisać dokumenty związane z działalnością gospodarczą i potwierdzić tożsamość, co niestety wydłuża cały proces zakładania firmy.

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło wiele zmian w kwestii zakładania działalności gospodarczej i w sposobie kontaktu z administracją podatkową w Polsce. Dzięki wprowadzonym udogodnieniom, rośnie zainteresowanie obywateli dopełnianiem formalności przez internet.