Face ID – czym jest i w jakich telefonach można go znaleźć?

Inteligentny smartfon, rozpoznający twarz swojego właściciela to już nie tylko obrazek znany z filmów science fiction, a rzeczywistość, którą do świata ultranowoczesnych technologii wprowadziła marka Apple. Czym jest tzw. Face ID, jak działa i w których smartfonach można znaleźć tę funkcję? Sprawdźcie!

Czym jest Face ID?

Face ID to jedno z najbardziej innowacyjnych odkryć w historii marki Apple. W praktyce, to ultranowoczesny system rozpoznawania twarzy, wykorzystany po raz pierwszy w modelu iPhone X, który zaistniał na rynku w 2017 roku. Face ID to technologia dostępna wyłącznie w smartfonach sygnowanych słynnym logiem nadgryzionego jabłka. W telefonach innych marek, nazywana jest funkcją rozpoznawania twarzy lub identyfikacji twarzy.

Jak działa Face ID?

Funkcja rozpoznawania twarzy, wykorzystana w najnowszych iPhone’ach, pozwala bezpiecznie odblokować telefon, autoryzować zakupy czy zalogować się do wybranych aplikacji tylko jednym spojrzeniem. W tym celu, wystarczy przytrzymać telefon naprzeciw twarzy, w odległości około 25-50 cm – wówczas zostanie aktywowany aparat TrueDepth, który porówna otrzymany obraz z zapisanymi danymi i w przypadku zgodności – odblokuje urządzenie.

Ciekawostka Face ID doskonale dostosowuje się do zmian wyglądu właściciela, w związku z czym, makijaż czy zarost nie stanowią dla iPhone’a żadnego problemu. System doskonale radzi sobie z rozpoznaniem twarzy również w sytuacji, gdy posiadacz telefonu ma nakrycie głowy czy okulary przeciwsłoneczne.

Smartfony z funkcją rozpoznawania twarzy

Obecnie najwięksi producenci smartfonów coraz chętniej wykorzystują w swoich urządzeniach funkcję rozpoznawania twarzy (przykładowe modele można znaleźć na stronie T-Mobile).

iPhone X z systemem Face ID

iPhone X to pierwszy smartfon, w którym zastosowano technologię Face ID. Telefon zachwyca nie tylko eleganckim wyglądem, ale także parametrami technicznymi. 5,8-calowy wyświetlacz Super Retina, który gwarantuje perfekcyjną jakość obrazu, 64 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat 12 Mpix, niezwykle mocne szkło z przodu i z tyłu, opcja ładowania bezprzewodowego czy odporność na wodę i pył to jedynie przedsmak korzyści, jakie czekają na użytkowników tego modelu.

Samsung Galaxy S8

Kolejnym smartfonem, z funkcją identyfikacji twarzy jest Samsung Galaxy S8. W tym przypadku, również wystarczy podnieść telefon na wysokość oczu (podobnie jak wtedy, gdy robisz selfie), a urządzenie zostanie odblokowane. Samsung Galaxy S8 to prawdziwa gratka dla amatorów nowoczesnych technologii. 64 GB pamięci wewnętrznej, 4 GB pamięci RAM, 5,8-calowy wyświetlacz, aparat 12 Mpix Dual Pixel z szybkim autofocusem i wodoodporna oraz pyłoodporna obudowa z certyfikatem IP68 to dopiero początek długiej listy korzyści dla każdego, kto zdecyduje się kupić model Samsung Galaxy S8.

Huawei P20 lite

Na zaprojektowanie smartfona z systemem inteligentnego rozpoznawania twarzy, zdecydowała się również inna, popularna marka – Huawei. Każdy posiadacz modelu Huawei P20 lite może odblokować telefon, patrząc na wyświetlacz przez… mniej niż 1 sekundę! Producent zapewnia, że to szybki i bezpieczny sposób, by uzyskać dostęp do danych przechowywanych na smartfonie. Nowy Huawei P20 lite posiada aż 64 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat 16 Mpix + 2 Mpix z efektem rozmycia tła (Bokeh), ośmiordzeniowy procesor Kirin 659, ergonomiczną obudowę oraz ekran panoramiczny FULLVIEW o rozdzielczości Full HD+.