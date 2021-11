RØDE prezentuje model Lavalier II

Bez mikrofonów klapowych trudno byłoby nagrać jakikolwiek wywiad czy program telewizyjny – te niewielkie, lekkie urządzenia precyzyjnie zbierają głos i nie przeszkadzają gościom w swobodnym poruszaniu się. Do oferty RØDE trafił właśnie Lavalier II, profesjonalny model dla YouTuberów i prezenterów audycji internetowych.

Lavalier II został udoskonalony przede wszystkim w zakresie designu. Urządzenie jest lekkie, dzięki czemu stabilnie przyczepimy je nawet do najcieńszej tkaniny. Płaski kabel i dyskretny uchwyt mocujący ułatwią natomiast ukrycie mikrofonu. To szczególnie ważne podczas prowadzenia wywiadów, gdzie plączące się, widoczne przewody mogą rozpraszać gości, którzy zamiast na temacie rozmowy, skupiać się będą na sprzęcie.

Lavalier II posłuży nam do wykonania profesjonalnych nagrań o jakości porównywalnej z transmisjami radiowymi i telewizyjnymi. Propozycja RØDE otrzymała dookólny przetwornik, zbierający dźwięk z każdej strony – dzięki temu możemy umieścić ją właściwie w dowolnym miejscu, bez obaw, że będzie miała problemy z wyłapaniem głosu. Dzięki końcówce 3,5 mm, podłączymy go do innych profesjonalnych systemów, w tym popularnego RØDE Wireless GO II oraz RØDE AI-Micro.

W zestawie z Lavalier II otrzymamy filtr pop i puchatą osłonę przeciwwiatrową, miniaturowy klips montujący z systemem organizacji przewodów, komplet kolorowych pierścieni (pomagają one w identyfikacji konkretnego mikrofonu, gdy korzystamy z wielu jednostek jednocześnie) oraz wygodne etui do przechowywania urządzenia. Zestaw kosztuje 100 USD (ok. 415 PLN).