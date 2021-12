iRobot Roomba: prezent idealny

Zbliżają się Święta, a wraz z nimi odwieczny dylemat – co kupić bliskim pod choinkę? Zamiast odruchowo wybierać prezent, który będzie tylko stał i zbierał na sobie kurz, warto pomyśleć o tym na spokojnie: w chwili, gdy czytasz te słowa, najprawdopodobniej masz jeszcze kilka tygodni na zdobycie praktycznego podarunku, który wywoła uśmiech na twarzy obdarowanego.

Najlepsze prezenty to takie, z których możemy korzystać przez cały rok, za każdym razem ciesząc się, że je dostaliśmy. Coraz więcej osób decyduje się na podarowanie bliskim urządzeń smart home: ułatwiają one wykonywanie codziennych zajęć, dzięki czemu mają oni więcej czasu dla siebie, a rutyna przestaje im tak mocno dawać się we znaki.

Właśnie dlatego jednym z najpopularniejszych prezentów są roboty sprzątające, uwalniające nas od niezbyt przyjemnego obowiązku regularnego odkurzania naszej przestrzeni życiowej. Jeśli w te Święta chcesz uszczęśliwić bliską ci osobę (lub siebie – w końcu zasługujesz na odpoczynek i komfort), idealnym pomysłem będzie prosta w obsłudze i wszechstronna Roomba od iRobot. Oto przegląd modeli, które sprawdzą się w każdym domu czy mieszkaniu.

PRAKTYCZNIE I NIEDROGO

Chęć posiadania funkcjonalnego, precyzyjnego robota sprzątającego wcale nie musi oznaczać poważnych wydatków. W ofercie iRobot znajdziemy rozsądnie wycenione, ale funkcjonalne i bezlitosne dla brudu urządzenia, które doskonale poradzą sobie zarówno w małych mieszkaniach, jak i na dużych przestrzeniach. Wśród nich szczególną uwagę warto zwrócić na Roombę i3 (1 400 PLN).

Ten model został wyposażony w nawigację liniową, pozwalającą dokładnie wysprzątać każdy kąt w domu. Urządzenie porusza się w regularny, przemyślany sposób, omijając przeszkody. Do dyspozycji otrzymamy także technologię Dirt Detect, wykrywającą szczególnie zabrudzone miejsca w mieszkaniu za pomocą optycznych i akustycznych czujników. Gdy robot zidentyfikuje taki punkt, skoncentruje swoje siły na jego odkurzaniu aż do momentu, w którym całe zanieczyszczenie zostanie usunięte.

Roomba j7/j7+ potrafi rozpoznawać zwierzęce nieczystości i przewody, a w przyszłości algorytmy nauczą się także omijać skarpety i inne drobne przeszkody.

Również ten model otrzymał trójstopniowy system sprzątania, z dwiema obrotowymi szczotkami umieszczonymi na ruchomej głowicy – dzięki niej urządzenie potrafi efektywnie zbierać kurz z twardych podłóg, wykładzin i grubych dywanów, dbając o czystość naszego domu niezależnie od pory roku.

Roomba i3 może być sterowana z poziomu aplikacji iRobot HOME. Zdefiniujemy w niej harmonogram pracy robota, wyślemy go na nieplanowane sprzątanie oraz skorzystamy z technologii Imprint Link. Pozwala ona zsynchronizować pracę Roomby z robotem mopującym Braava jet m6. Gdy urządzenie zakończy cykl odkurzania, automatycznie wyśle stosowną informację do Braavy, która bez ociągania się wyruszy, by wyczyścić podłogi na mokro: przedświąteczne porządki nigdy nie były łatwiejsze.

Jeśli chcemy oszczędzić maksymalnie dużo czasu, możemy wybrać model Roomba i3+ (ok. 2 000 PLN), wyposażony w stację ładującą Clean Base. Gdy robot wróci do bazy po zakończeniu sprzątania, automatycznie zassie ona zgromadzone wewnątrz jego pojemnika zanieczyszczenia i zamknie je w szczelnym worku AllergenLock. Dzięki niej nie musimy myśleć o opróżnianiu zbiornika przez nawet 60 dni. Modele kompatybilne z Clean Base to szczególnie udany prezent dla osób starszych lub mających problemy ze schylaniem się – do minimum ograniczają one konieczność obsługi robota.

Obdarowując najbliższych (lub siebie) produktami iRobot, zapewniamy im nie tylko wygodę, ale także poczucie bezpieczeństwa. Połączenia pomiędzy urządzeniem, aplikacją i chmurą są kodowane na każdym etapie, zaś dane dotyczące mieszkania lub użytkownika przechowywane są na serwerach w zaszyfrowanej formie.

DOMOWE LUKSUSY

Duże, wielopokojowe mieszkania i domy trudno utrzymać w czystości, szczególnie, jeśli jesteśmy aktywni zawodowo lub mamy problemy ze swobodnym poruszaniem się. W takich sytuacjach warto wybrać najbardziej zaawansowane rozwiązania, które zapewnią nam czystość w domu przy minimalnym nakładzie pracy. Jednym z nich jest fantastyczna Roomba j7 (3 500 PLN).

Robot został wyposażony w nawigację Precision-Vision, rozpoznającą w czasie rzeczywistym wiele rodzajów przeszkód, od zwierzęcych nieczystości po kable i przewody. Jeśli napotka on na swojej drodze nieznany obiekt, zrobi mu zdjęcie i prześle je do aplikacji iRobot HOME, w której sami zdecydujemy, czy na przyszłość powinien on omijać lub ignorować podobne przedmioty.

Modele kompatybilne z Clean Base to szczególnie udany prezent dla osób starszych

Dzięki temu urządzenie płynnie i metodycznie porusza się po mieszkaniu, dokładnie sprzątając każdy jego kąt i unikając przykrych niespodzianek, które mogłyby utrudnić nam życie, zamiast je ułatwić. Zaawansowany system AeroForce z podwójnymi szczotkami obrotowymi i antyalergicznym filtrem radzi sobie z wieloma rodzajami zanieczyszczeń, od włosów i sierści zwierząt po rozsypane przyprawy czy żwirek z kuwety – to wspaniały prezent dla właścicieli zwierzaków oraz miłośników kuchennych eksperymentów.

Roomba j7 dostępna jest również w wersji j7+ (4 500 PLN), wyposażonej w stację ładującą Clean Base. Została ona zaprojektowana na nowo – jest mniejsza, więc łatwiej znaleźć dla niej odpowiednie miejsce w domu oraz ma specjalną przegrodę do chowania zapasowego worka. Mimo kompaktowej konstrukcji potrafi ona zamknąć w sobie tyle samo zanieczyszczeń co poprzednie generacje; w specjalnym worku zmieści się nawet 30 razy tyle brudu co w zbiorniku Roomby, zaś jego wymiana jest błyskawiczna i w pełni higieniczna.

Możliwość zdalnego włączania i wyłączania robota na pewno spodoba się podróżnikom, a sterowanie za pomocą Alexy lub Asystenta Google – entuzjastom rozwiązań smart home. Dodatkowe, inteligentne funkcje dostępne są za sprawą rewolucyjnej platformy iRobot Genius. Jej najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, pozwala robotowi szacować czas sprzątania, dzięki czemu będziemy wiedzieli, czy uda nam się odkurzyć przed przyjściem gości. W aplikacji wyznaczymy również granice domu i wskażemy, by robot rozpoczynał sprzątanie dopiero w momencie, gdy je opuścimy.

Posiadacze dużych domów i mieszkań na pewno docenią funkcję Inteligentnych Map Imprint – dzięki niej Roomba j7/j7+ mapuje mieszkanie, ucząc się wzajemnego położenia pomieszczeń. Tak przygotowany plan trafia do aplikacji mobilnej iRobot HOME, gdzie możemy wyznaczyć i nazwać pokoje; w tym ostatnim zadaniu pomoże nam platforma iRobot Genius. W ten sposób stworzymy harmonogram sprzątania, uwzględniający tempo, w jakim brudzą się poszczególne miejsca w domu, oraz będziemy mogli szybko sprzątnąć newralgiczne miejsca przed przybyciem gości – w sam raz, gdy musimy zająć się potrawami na wigilijną kolację, a teściowie właśnie zapowiedzieli, że będą za pół godziny.

Oferta iRobot nie ogranicza się do tych modeli: znajdziemy w niej najróżniejsze roboty sprzątające, w cenach zaczynających się od kilkuset złotych, spośród których na pewno wybierzemy coś dla siebie. Twoim bliskim na pewno spodoba się prezent, który oszczędzi ich czas i pieniądze, więc nie wahaj się i zaproś Roombę pod choinkę – gwarantujemy, że pozostanie ona w rodzinnym gronie przez długie lata!