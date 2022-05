Kołysanka na koniec świata od Arcade Fire

Po zapowiedzi podczas ostatnich występów, od nowojorskiego Bowery Ballroom po Coachellę, Arcade Fire oficjalnie prezentują „Unconditional I (Lookout Kid)” – drugą propozycję z nadchodzącego albumu „WE”.

Jak dodaje The New Yorker, trudno wyobrazić sobie inny zespół, który jest tak formalnie zainteresowany (…) umożliwianiem katharsis całego ciała i trudno wyobrazić sobie kolejny moment, w którym ta spocona, hiperintymna marka rozgrzeszenia może być bardziej mile widziana.

Podobnie jak pierwszy singiel „The Lightning I, II”, „Unconditional I (Lookout Kid)” pojawia się również na drugiej stronie „WE”. W tekście piosenki Win Butler z Arcade Fire oferuje szczere rady i troskę o przyszłe pokolenia w obliczu niezliczonych wyzwań niepewnej przyszłości. Rezultatem jest radosny refren sławiący bezwarunkową miłość jako pozornie nieosiągalny ideał, który bez wysiłku pojawia się przy dzieciach. Album „WE” jest opisywany przez The New Yorker jako „doskonały szósty album” Arcade Fire, który ujrzy światło dzienne już 6 maja.

Potrzebujemy siebie nawzajem w całej naszej niedoskonałości, mówi Win Butler.„Lookout Kid” to przypomnienie, kołysanka na koniec świata, śpiewana mojemu synowi tak samo, jak śpiewana byłaby mojemu dziadkowi w dzieciństwie. Zaufaj swojemu sercu, zaufaj swojemu umysłowi, zaufaj swojemu ciału, zaufaj swojej duszy. To gówno będzie coraz trudniejsze, zanim będzie łatwiej, ale w końcu zawsze jest lepiej i nikt nie jest idealny. Powiem to jeszcze raz. Nikt nie jest idealny.

Wyprodukowany przez Nigela Godricha, Win & Régine, nagrany w wielu lokalizacjach, w tym w Nowym Orleanie, El Paso i Mount Desert Island, „WE” paradoksalnie destyluje prawdopodobnie najdłuższy czas, jaki kiedykolwiek spędziliśmy na pisaniu bez przerw (Win Butler) w zwięzłą, 40-minutową epopeję – poświęconą zarówno siłom, które grożą odciągnięciem nas od ludzi, których kochamy, jak i potrzebom ich pokonania. Oczyszczająca podróż „WE” podąża wyznaczonym łukiem od ciemności do światła poprzez siedem utworów podzielonych na dwie odrębne części płyty – „I” przekazującą strach i samotność izolacji oraz „WE” wyrażającą radość i moc ponownego połączenia z ludźmi.