Chrome Song Maker – syntezator w przeglądarce

Chrome Music Lab – zestaw prostych programów do zabawy z dźwiękami – wzbogacił się o kolejne narzędzie. Jest nim Song Maker, w którym za pomocą intuicyjnego interfejsu można tworzyć własne utwory.

Obsługa Song Makera jest prosta – poszczególne dźwięki wybiera się za pomocą naciśnięcia odpowiedniego pola na ekranie. W górnej części siatki użytkownik tworzy melodię, zaś dwa dolne rzędy poświęcone są rytmice utworu. Aby nagrać swoją własną kompozycję wystarczy coś narysować, a program automatycznie przekształci obraz w muzykę. Ponadto narzędzie pozwala na zmianę tempa, tonacji i metrum utworu, a także wybór wirtualnych instrumentów, na jakich zostanie on odegrany. Song Maker posiada również opcję podczepienia mikrofonu, co umożliwia bezpośrednie dodanie warstwy wokalnej do gotowego utworu.

Narzędzia wchodzące w skład Music Lab nie są przeznaczone dla profesjonalistów, ale dla początkujących, którzy chcą po prostu pobawić się dźwiękiem. Podobnie jest z Song Makerem – zachęca on do eksperymentowania i samodzielnego odkrywania nowych funkcji programu, ale niestety nie daje opcji eksportu gotowego utworu do formatu, który umożliwiałby jego dalszą obróbkę.